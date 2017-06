Planview definiert mit der nächsten Generation von Troux das Enterprise Architecture-Erlebnis neu

Troux 14 beschleunigt die digitale Transformation mit neuenstrategischen Planungsmöglichkeiten und innovativer,portfoliozentrierter BenutzererfahrungAustin, Texas (ots/PRNewswire) - Planview® bietet mit Troux® 14(http://www.planview.com/products/troux/?utm_medium=pr) ein neugestaltetes, portfoliozentriertes Benutzererlebnis - das Resultat ausBranchenexpertise im Bereich Enterprise Architecture (EA), bewährtemUX-Design und einem Entwicklungsprozess, der führende Kunden miteinbindet. Troux 14 liefert darüber hinaus neue strategischePlanungsmöglichkeiten, mit denen Enterprise Architekten eineTop-down-Strategie über die Investitions-, Kapazitäts-, Anwendungs-,Projekt-, Produkt- und Technologie-Portfolios hinweg vorantreibenkönnen.Um Anwendungen und Technologien zu rationalisieren und Initiativenzur digitalen Transformation umzusetzen, muss ein breites undkomplexes Portfolio-Spektrum optimiert und integriert werden. Troux14 ergänzt die traditionellen EA-Disziplinen um eineportfoliozentrierte Informationsarchitektur und Benutzererfahrung.Das neue Troux kombiniert optimierte Ribbon-Navigation,leistungsstarke Visualisierungen, interaktive Raster und eine neueReporting-Plattform - ein Ansatz, der Reichweite undbetriebswirtschaftlichen Kontext für die Entscheidungsfindung bringtund Enterprise Architekten erlaubt, über das Kernteam hinausStakeholder in der gesamten Organisation einzubinden.Troux 14 stellt eine Erweiterung der Planview Work- undResource-Management-Lösung für EA dar und bietet einen neuenBenutzertypus für die strategische Planung. Er befähigt EnterpriseArchitekten, die digitale Transformation über die Festlegung vonRoadmaps, Entwicklung und Vergleich von Investitionsszenarien undMessung der Fortschritte anzuleiten und zu beschleunigen. DieAnwender profitieren vom Top-down-Ansatz in Planview Enterprise®,durch den sich Strategien und Investitionen mit den Kapazitäten undder Technologielandschaft von Troux verknüpfen lassen.Im Rahmen des Inner Circle-Programms von Planview haben sich mehrals 40 Kunden mit Feedback und Anregungen während des gesamtenEntwicklungsprozesses von Troux 14 eingebracht, dies reichte vomUI-Prototyp über die Validierung von Use Cases bis hin zuVisualisierungen."Die Vereinheitlichung der Troux-Benutzererfahrung ist einwichtiger Schritt in die richtige Richtung", erklärt Mike Ritz,Mitglied des Planview Inner Circle und Director IT BusinessManagement bei Meijer, einer regionalen Supermarktkette, die vonForbes als eines der größten privaten Unternehmen eingestuft wird."Die Kombination von Informationen und Berichten in einer Ansichtreduziert den Zeitaufwand bei der Suche nach den passendenInformationen und hilft uns, Entscheidungen schneller treffen zukönnen"."Troux 14 stellt einen wichtigen Meilenstein bei derBereitstellung von Innovationen für unsere Kunden dar und steht fürunser Engagement im Enterprise Architecture-Markt", sagt PatrickTickle, Chief Product Officer von Planview. "Mit diesem Releasekommen wir unserer umfassenden Vision einer Work- undResource-Management-Lösung, die die strategische Umsetzung durchZusammenführung von EA, strategischer Planung und PMO beschleunigt,ein gutes Stück näher".Leistungsumfang von Troux 14:- Ein vereinheitlichtes, portfolio-orientiertes Benutzererlebnismacht es mit intuitiver Ansicht und Gesamtüberblick zur schnellenAnalyse von Portfolios aus unterschiedlichen Perspektiven leicht,sich auf relevante Komponenten zu fokussieren.- Portfolio Manager Grid bietet Ansichten für die Überprüfung undBearbeitung von Portfolio-Komponenten und verbesserte Anordnung derPortfolios, um sich auf den richtigen Satz von Komponenten zukonzentrieren.- Ribbon-gesteuerte Analyse, um jedes Portfolio schnell zuanalysieren, mit der Fähigkeit, vordefinierte Kacheln für Raster,Report und Kern-Visualisierung zentral zu erstellen und zuveröffentlichen.- Kontextuelles, eingebettetes Reporting mit Microsoft SQL ServerReporting Services für die Erstellung und Verteilung vonumfassenden und relevanten Berichten auf Basis aktueller Portfoliosund Daten.Planview hat Troux 14 kürzlich im Rahmen des Gartner EnterpriseArchitecture and Technology Innovation Summit in Orlando (Florida)gezeigt und wird die neue Lösung auch bei der Veranstaltung vom 14. -15. Juni in London vorstellen.Video: Das neue Troux im Überblick.(https://www.youtube.com/watch?v=3g9j23ca2TM&utm_medium=pr)Informationen zu PlanviewPlanview unterstützt Unternehmen, ihre Ressourcen bestmöglich zunutzen und gesteckte Ziele zu erreichen. Planview ist der weltweitführende Anbieter für Work- und Ressourcen-Management, mit demumfangreichsten Portfolio an Lösungen für Strategische Planung,Portfolio- und Ressourcenmanagement, Produktinnovation,Unternehmensarchitektur und Kollaboration, die jede Art von Arbeitund jeden Ressourcen- und Organisationstyp abdecken, um denunterschiedlichen Bedürfnissen vielfältiger und verteilter Teams,Abteilungen und Unternehmen gerecht zu werden. Das in Austin, Texas,ansässige Planview betreut mit 700 Mitarbeitern weltweit mehr als3.000 Firmenkunden, die Unternehmenskultur ist durch Innovationskraftund Technologieführerschaft, eine umfassende Marktkenntnis und starkengagierte Communities geprägt. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.planview.com/.Planview, Planview Enterprise und Troux sind eingetrageneWarenzeichen von Planview, Inc.Alle anderen hier genannten Warenzeichen sind Warenzeichen ihrerjeweiligen Eigentümer.PlanviewJane Kovacsjkovacs@planview.com+1 512 596 4582Foto -https://mma.prnewswire.com/media/518158/Troux_14_Planview.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/466379/Planview_Logo.jpgOriginal-Content von: Planview, übermittelt durch news aktuell