Planview beginnt mit Einführung von Planview Enterprise One eine neue Ära des Work- und Ressourcen-Managements

Neue Produktlinie vereint erstmals PPM, EA und Collaborative WorkManagement (CWM) zu einer einheitlichen Unternehmenslösung, dieInnovation und Bereitstellung beschleunigtAustin, Texas (ots/PRNewswire) - Planview® Enterprise One(http://www.planview.com/products/planview-enterprise/?utm_medium=pr)ist die erste Enterprise-Lösung, die entwickelt wurde, um ein breitesSpektrum an Work- und Ressourcen-Management (WRM)-Bereichen zuvereinen und dazu beizutragen, Silo-Strukturen in Unternehmenaufzubrechen, Teams zusammenzuführen und den Prozess von derStrategie bis zur Bereitstellung zu beschleunigen. PlanviewEnterprise One versetzt global tätige Unternehmen in die Lage, eindisruptives, in der digitalisierten Welt von heute gefordertesvernetztes Benutzererlebnis einzuführen. Planview Enterprise One gehtweit über Punktlösungen für Projektportfolio-Management,Unternehmensarchitektur und Collaborative Work Management hinaus undorchestriert die strategische Umsetzung unternehmensweit über alleArbeitsbereiche und Ressourcen hinweg."Wir am Moffitt Cancer Center haben uns entschieden, unserebislang isolierten Abläufe durch die Zusammenführung vonInformationen aus drei Disziplinen zusammenzuführen, nämlichUnternehmensarchitektur, IT-Governance und Projektmanagement, um einetransparente Ebene zu schaffen, auf der Entscheidungen getroffenwerden", erklärt John McFarland, Director IT Business Management beimMoffitt Cancer Center (https://moffitt.org/). "Mit PlanviewEnterprise One haben wir jetzt eine Lösung, die unsere Vision undGeschäftsstrategie voll unterstützt und die Art von integrierterSichtweise bietet, die unsere Prozesse rationalisiert und einePortfolio-basierte Governance-Struktur aufbaut".C-Level-Führungskräfte und ihre Teams müssen sich, wenn sie neueStrategien ins Leben rufen, Initiativen zur digitalen Transformationvoranbringen und für Innovation sorgen wollen, schnell und oft mitbegrenzten Ressourcen an veränderte Marktbedingungen heranarbeitenund anpassen. Planview ist als führendes Unternehmen für Work- undRessourcen-Management einzigartig positioniert, um Portfolio- undRessourcenmanagement, Capability and Technology Management und CWM zueiner einzigen Lösung zu vereinen, die alles leistet."Planview Enterprise One ist ein wichtiger Meilenstein für dieVerwirklichung unserer Vision einer optimalen Work- undRessourcen-Management-Plattform", sagt Patrick Tickle(https://www.youtube.com/watch?v=8Ve2URaKuT0?utm_medium=pr), PlanviewChief Product Officer. "Unser Ziel ist es, das breiteste Spektrum anWork- und Ressourcen-Lösungen abzudecken - vom Großunternehmen überden Mittelstand bis hin zum Team. Planview Enterprise One definiertunser umfassendstes Enterprise-Angebot neu und ist das krönendeErgebnis einer der größten F&E-Investitionen in derUnternehmensgeschichte".Planview Enterprise One führt Planview Enterprise® und PlanviewTroux® zu einer einzigartigen Produktlinie mit einer gemeinsamenBenutzererfahrung zusammen, die Portfolio- und Ressourcenverwaltungsowie Capability and Technology Management umfasst. PlanviewEnterprise One umfasst zudem Work Collaboration, damit Teams übergeografische, kulturelle und organisatorische Grenzen hinweg effektivzusammenarbeiten können. Das revolutionäre Preismodell schlüsselt diegesamte Lösung in einheitliche Benutzerrollen auf. Diese radikalvereinfachte Preisgestaltung macht die gesamte Leistungsfähigkeit unddas breite Leistungsspektrum von Planview Enterprise One damiterstmalig unternehmensweit zugänglich wie nie zuvor.Planview Enterprise One ist ab sofort mit Release 15 verfügbar.Planview Enterprise One Release 15 - Portfolio and ResourceManagement erweitert die Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Arbeitplanen und durchführen können, durch die verbesserte Unterstützungvon iterativen Vorgehensmodellen. Die Version eröffnet darüber hinausweitere Möglichkeiten, wie Kunden Microsoft Power BI für ihre gesamteImplementierung nutzen können, und bietet gesteigerteLeistungsfähigkeit und kundenorientierte Verbesserungen.Planview Enterprise One Release 15 - Capability and TechnologyManagement zeigt mit einem Microsoft Visio-basierten Ansatz eine neueRichtung für die Modellierung auf. Die neueEnterprise-Node-Visualisierung ermöglicht Unternehmen darüber hinausmit dynamischen, konfigurierbaren Ansichten von Beziehungen undAbhängigkeiten über Portfolios hinweg eine in dieser Form bislangunerreichte Übersicht über die Beziehungen zwischen Projekten undEnterprise-Ressourcen wie Geschäftsprozessen oder Applikationen. DerRelease umfasst auch neue FastTrack-Reports und Vereinfachungen derBenutzeroberfläche und Administration.Patrick Tickle(https://www.youtube.com/watch?v=8Ve2URaKuT0?utm_medium=pr) stelltPlanview Enterprise One hier als Demo(http://www.planview.com/products/planview-enterprise/?utm_medium=pr)vor.Informationen zu PlanviewPlanview, der Weltmarktführer für Work- und Ressourcen-Management,erleichtert allen Arten von Unternehmen die Umsetzung ihrergeschäftlichen Ziele. Wir bieten die branchenweit umfassendstenLösungen für Strategieplanung, Portfolio- und Ressourcenmanagement,Produktinnovation, Capability and Technology Management undCollaborative Work Management, die jede Art von Arbeit und jedenRessourcen- und Unternehmenstyp abdecken, um den unterschiedlichenBedürfnissen vielfältiger und verteilter Teams, Abteilungen undUnternehmen gerecht zu werden. Das in Austin, Texas, ansässigePlanview betreut mit 700 Mitarbeitern weltweit mehr als 3.000Firmenkunden und zeichnet sich durch eine Unternehmenskultur aus, dievon innovativer Technologieführerschaft, umfassender Marktkenntnisund stark engagierten Communities geprägt ist. 