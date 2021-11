Planung für 2022: Meine 4 Schritte zur Steigerung meines passiven Einkommens aus Dividendenaktien

Das Jahr 2022 rückt in Sichtweite und das bedeutet, dass ich mit der Planung für ein neues Jahr beginnen kann. Ein bestimmter Bereich, auf den ich mich konzentrieren möchte, ist, wie ich mein passives Einkommen aus Dividendenaktien erhöhen kann. Das betrifft nicht nur mein bestehendes Portfolio an Aktien, sondern auch alle neuen Investitionen, die ich im kommenden Jahr tätigen werde.

Herausfinden, was ich erreichen will

Als Erstes würde ich die derzeitige durchschnittliche Dividendenrendite berechnen, die ich erhalte. Wenn ich nur eine Dividendenaktie besitze, kann das schnell und einfach sein. Ich schaue mir die Dividenden an, die ich im letzten Jahr erhalten habe, und teile den Betrag, den ich pro Aktie erhalten habe, durch den Aktienkurs, den ich bezahlt habe. So erhalte ich die Dividendenrendite.

Wenn ich mehrere Dividendenaktien halte, kann dies etwas länger dauern, aber es lohnt sich. Es kann sein, dass die Dividende pro Aktie, die ich im letzten Jahr erhalten habe, höher oder niedriger ist als in den Vorjahren. Es kann also sein, dass meine Gesamtrendite nicht der Zahl entspricht, die ich im Kopf hatte.

Wenn ich meine Gesamtrendite kenne, bin ich in einer besseren Position, um sie zu erhöhen. Der zweite Schritt besteht darin, herauszufinden, wie viel mehr ich anstreben möchte. Ich könnte mich z. B. für einen Geldbetrag entscheiden, wie z. B. 1.000 GBP zusätzliches passives Einkommen im Jahr 2022. Oder es könnte eine höhere Rendite sein, um die Inflation zu schlagen. Wenn meine durchschnittliche Rendite bei 3 % liegt, könnte ich mir ein Ziel von 4 % setzen, um die aktuelle Inflationsrate von 3,1 % zu übertreffen.

Veränderungen vornehmen

Von hier aus muss ich mich nun darauf konzentrieren, mein Portfolio neu auszurichten. Am einfachsten wäre es, die Aktie mit der niedrigsten Rendite in meinem Portfolio zu verkaufen und sie durch eine Aktie mit einer höheren Rendite zu ersetzen. Ich könnte zum Beispiel eine Aktie mit einer Rendite von 2 % verkaufen und sie durch eine Aktie mit einer Rendite von 4 % ersetzen. Allein dadurch könnte ich meine durchschnittliche Rendite erhöhen.

Allerdings muss ich auf ein paar Dinge achten. Erstens muss ich sicherstellen, dass ich mit der Dividendenaktie, die ich verkaufe, insgesamt Gewinn mache. Es macht wenig Sinn, eine Aktie zu verkaufen, mit der ich eine Rendite von 2 % erziele, wenn ich mit dem Aktienkurs 20 % im Minus liege. Im Idealfall möchte ich aus Aktien mit Gewinn aussteigen und das Geld in höher rentierliche Optionen umschichten.

Wenn ich bei einigen Dividendenaktien derzeit Verluste mache, kann ich die Position beibehalten, wenn ich die Aussichten für positiv halte. In diesem Fall würde ich zum vierten Schritt übergehen und versuchen, frisches Geld, das ich im Jahr 2022 erhalte, in Aktien mit höheren Renditen zu investieren.

Das wird mir auch helfen, meine Gesamtdividendenrendite zu erhöhen. Außerdem erhöht sich dadurch die Anzahl der von mir gehaltenen Aktien, was sich positiv auf die Diversifizierung auswirken kann.

Wenn ich mich jetzt hinsetze und mir meine Dividendenaktien ansehe, kann ich mich auf das nächste Jahr vorbereiten.

Der Artikel Planung für 2022: Meine 4 Schritte zur Steigerung meines passiven Einkommens aus Dividendenaktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Jon Smith auf Englisch verfasst und am 06.11.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der genannten Aktien. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2021