Plantronics: Achtung, lieber Anleger!

Der Plantronics-Kurs wird am 17.12.2019, 00:54 Uhr an der Heimatbörse New York mit 26.1 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Plantronics auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Plantronics schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,3 % und somit 0,19 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,11 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Plantronics-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (54 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 125 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Plantronics eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Die Plantronics ist mit einem Kurs von 24 USD inzwischen -21,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -37,66 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.