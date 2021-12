Quelle: IRW Press

Plant Veda bei TEDWomen 2021 vorgestellt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 7. Dezember 2021 – Plant Veda Foods Ltd. („Plant Veda“ oder das “Unternehmen”) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, wurde zum zweiten Mal in Folge eingeladen, seine Produkte bei TEDWomen in Palm Springs, Kalifornien, vorzustellen. Die Veranstaltung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung