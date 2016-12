Plant Tesla schon die nächste GIGAFACTORY?

Liebe Leser,

Tesla Motors sorgte im November für großes Aufsehen. Die erste Gigafactory ist noch nicht einmal richtig fertiggestellt, da wurde schon bestätigt, dass auch in Europa eine große Fabrik entstehen soll. Das dürfte für Tausende neue Arbeitsplätze sorgen, Zulieferer auf den Plan sorgen und hat das Potenzial, einer ganzen Volkswirtschaft einen bleibenden Aufschwung zu verpassen. Bei einem solchen Projekt stehen die Interessenten natürlich Schlange.

Kampf um das Megaprojekt!

Als großer Interessent hat sich schon Portugal gezeigt, gleich mehrere Gemeinden bieten sich schon jetzt als möglichen Standort an. Doch hinter verschlossenen Türen dürften auch Frankreich, Spanien und andere Nationen Tesla mit Steuererleichterungen und anderen Boni locken wollen. Tesla selbst hält sich weiterhin bedeckt. Nicht nur über den Standort gibt es keine genauen Informationen, auch wie groß die Fabrik werden soll und was genau Tesla dort eigentlich produzieren will, bleibt im Dunkeln. Portugal träumt zwar schon von insgesamt 17.000 direkten und indirekten Arbeitsplätzen sowie fünf Milliarden Euro an Investitionen, dabei handelt es sich aber nicht um mehr als Kaffeesatzleserei. Die Entscheidung soll irgendwann im Laufe des nächsten Jahres fallen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

