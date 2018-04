Plant NVIDIA noch „Büros auf Rädern“ bis 2021?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Vor fast genau drei Monaten hat der Grafikchipspezialist NVIDIA (WKN:918422) die Investoren und Technikfreaks gleichermaßen begeistert, als er voraussagte, dass in nur drei Jahren im Jahr 2021 kommerziell erhältliche selbstfahrende Autos mit „Level-4-Autonomie“ auf den Markt kommen werden.

Was bedeutet also Level 4? Nach den Richtlinien der Society of Automotive Engineers (SAE), sagt NVIDIA, „sollte ein Auto der Stufe 4 in der Lage sein, sich selbst sicher zu fahren, auch wenn ein menschlicher Fahrer nicht angemessen auf eine Aufforderung zum Eingreifen reagiert“.

„Büros auf Rädern“

„Ein Auto der Stufe 4 wird langsamer fahren, anhalten oder an einem sicheren Ort parken, wenn der Fahrer die Kontrolle nicht übernimmt“, erläutert NVIDIA, „was bei schweren Strecken wie Geländefahrten oder unbefestigten Straßen passieren kann“.

Im Gegensatz dazu fallen die meisten heutigen Fahrzeuge mit Selbstfahrfunktion unter die Kategorie „Level 2“, wo sich die autonomen Modi strikt auf einfache Fahrbedingungen wie Autobahnen oder deutlich gekennzeichnete Straßen beschränken und einen menschlichen Fahrer erfordern, der jederzeit bereit ist, die Kontrolle zu übernehmen, wenn nötig. Unterdessen werden die ersten kommerziellen Fahrzeuge der Stufe 3 noch in diesem Jahr auf die Straße kommen und in der Lage sein, ohne menschliches Zutun zu lenken, zu beschleunigen, zu bremsen und zu überholen – obwohl die Menschen immer noch bereit sein müssen, innerhalb weniger Sekunden die Kontrolle zu übernehmen.

Aber abgesehen von den seltenen Fällen, in denen das Auto einen Menschen zur Übernahme auffordert, meinte NVIDIA, dass Fahrzeuge der Stufe 4 „nicht nur Transporteinheiten sein werden, sondern auch kleinen Büros, Theatern oder Hotelzimmern auf Rädern ähneln werden“.

Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit über 370 führenden Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern, Entwicklern und Forschern, um den Durchbruch in der Automobilindustrie zu beschleunigen. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass es mit dem neuen NVIDIA DRIVE Xavier System-on-a-Chip (SoC), der 30 Billionen Operationen pro Sekunde in einem kompakten, energieeffizienten Gehäuse ermöglicht, eine Autonomie der Stufe 4 möglich macht.

Es ist nicht mehr lange

Am Dienstag jedoch tauchten die Aktien von NVIDIA fast 8 % ab, als der Grafikchip-Spezialist seine Tests rund um die Welt einstellte — eine Entscheidung, die als Reaktion auf die herzzerreißende tödliche Kollision zwischen einem Fußgänger und einem selbstfahrenden Uber-Fahrzeug in der letzten Woche kam.

Uber ist einer der vielen Partner von NVIDIA – allerdings ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar, ob das an der Kollision beteiligte Fahrzeug die NVIDIA-Technologie genutzt hat.

Aber das wirft die Frage auf: Wird NVIDIA den erwarteten Zeitrahmen für die kommerzielle Verfügbarkeit von so genannten Büros auf Rädern verschieben? Oder, schlimmer noch, bedeutet dies das Ende der Hoffnungen auf NVIDIAs selbstfahrende Autos?

Mit einem Wort, nein.

Laut Jensen Huang, CEO von NVIDIA, während der jährlichen GPU Technology Conference (GTC) am Dienstag, wird der Vorfall wahrscheinlich dazu führen, dass Unternehmen noch mehr für die Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit der jeweiligen Systeme ausgeben müssen.

„Ich denke, dass die Welt infolgedessen viel ernsthafter in die Entwicklung der notwendigen Systeme investieren wird, was gut ist“, sagte Huang.



Unterdessen bestand Huang darauf, dass die Entscheidung von NVIDIA, seine eigenen Tests vorübergehend auszusetzen, aus Sicherheitsgründen getroffen wurde. Zusätzlich möchte man ergründen, wo der Fehler bei Uber lag.

Wir haben das Programm aus einem einfachen Grund angehalten: Gute Technik. Jemand hat gerade etwas gelernt. Es gibt einen Vorfall von großer Bedeutung. Wir werden warten – und es wird nicht lange dauern – um zu sehen, was wir aus dem Vorfall lernen können. Wir sind ohnehin sehr vorsichtig, aber in der Zwischenzeit werden wir alle unsere Tests im Simulator durchführen.



Die Bedeutung der Simulation

Übrigens, unser Team besuchte Anfang dieses Monats die beeindruckende Endeavor-Zentrale von NVIDIA, um mit dem Unternehmen über seine neuesten Arbeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Deep Learning zu sprechen. Während des Besuchs hatten wir die Gelegenheit, uns mit Danny Shapiro, dem Senior Director of Automotive von NVIDIA, zusammenzusetzen.

„Es dauert eine Stunde, 60 Meilen zu fahren“, sagte er uns. „Aber wir können in der Simulation 60.000 Meilen in einer Stunde fahren.“



Wir sollten nicht vergessen, dass das lange vor dem Vorfall der letzten Woche war. Shapiro fügte hinzu, dass er glaubt, dass wir „Fortschritte sehen sollten, die sich weiter beschleunigen sollten“. Dieses Training neuronaler Netzwerke arbeitet mit fotorealistischen Simulationen – mit allem drum und dran, von einem Kind, das vor ein Auto rennt, Stoppschilder bei Schneestürmen und sogar Szenarien mit blendendem Sonnenlicht. Diese Szenarien werden dann wieder in die NVIDIA-Drive-Plattform einspeist, um sicherzustellen, dass selbstfahrende Autos wissen, wie man damit umgeht.

Auch hier lohnt es sich zu wiederholen, dass wir immer noch nicht wissen, wie die selbstfahrenden Autosysteme von Uber diesen Fehler verursacht haben. Aber wenn NVIDIA Recht hat, wird es nicht lange dauern, bis wir eine Antwort bekommen. Die Zukunft selbstfahrender Autos könnte davon abhängen.

Dieser Artikel wurde von Steve Symington auf Englisch verfasst und am 29.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.