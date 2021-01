Plant&Co. beauftragt Digitonic mit Marketingdienstleistungen

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario – 15. Januar 2021 – Plant & Co. Brands Ltd. (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTCPK: VGANF) („Plant & Co.“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Digitonic Ltd. mit der Erbringung von Marketingleistungen für die nordamerikanischen Märkte beauftragt wurde. Digitonic ist ein Marktführer im Bereich Investor Relations und Mobile Marketing mit Sitz in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung