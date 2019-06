Kassel (ots) - "Die Niedrigzinsphase hält weiter an und dieAbkühlung in der Wirtschaft führt zu wenig Freude an den Börsen",prognostiziert Johannes Sczepan, Geschäftsführer derFinanzberatungsgruppe Plansecur, für 2019. Vor diesem Hintergrundempfiehlt der Plansecur-Chef sogenannte Alternative Investment Fonds(AIF) "als Bestandteil eines Portfolios, sofern es zum individuellenAnlagekonzept passt".Dank der Regulierung durch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) -zum Beispiel aufgrund der Begrenzung von Fremdwährungen auf 30Prozent der Fondsvolumina - sind die Risiken wirksam reduziert,urteilt der Finanzprofi. Gleichzeitig bieten diese Sachwertanlagen imVergleich verzinslicher Geldanlagen einen merklichen Renditevorsprungund gleichen die Inflation in der Regel aus. "AlternativeInvestmentfonds stellen eine attraktive Möglichkeit dar, um dieVermögensanlagen zu diversifizieren", sagt Plansecur-GeschäftsführerJohannes Sczepan, und gibt einen Tipp: "Wer beispielsweise inerneuerbare Energien investiert, tut sowohl der Umwelt als auch demeigenen Portmonee einen Gefallen."2013 wurden zunächst geschlossene Alternative Investment Fonds vomGesetzgeber durch das Kapitalanlagegesetzbuch reguliert. Alle anderenmarktgängigen Anlagenformen wie zum Beispiel Direktinvestments inContainer oder Solaranlagen sowie Genussrechte undNamensschuldverschreibungen unterliegen seit 2015 einer "Regulierunglight" durch das Vermögensanlagegesetz (VermAnlG). BeideMarktsegmente umfassten 2018 knapp zwei Mrd. Euro. Dabei hat dieBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 32 regulierteAIF mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 1,1 Mrd. Euro und 59Vermögensanlagen mit einem Volumen in Höhe von etwa 0,8 Mrd. Eurozugelassen.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe fürFinanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätzelegt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die amUnternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oderProvisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberaterhinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchsteBeratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "VordenkerForum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich ander Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind NorbertWalter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011),Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015),Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtungder gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) undBassam Tibi (2019).Weitere Informationen:Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel, Tel. +49 (0) 561 /9355-0, E-Mail info@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell