Plansecur: Keine Angst vor dem 31. Steuer-Mai / Fristverlängerung für die Steuererkärung bis 31. Juli 2019 oder sogar bis 2. März 2020

Der 31. Mai gilt vielen Verbrauchern als Stichtagfür die Steuererklärung. Jahrzehntelang musste bis zu diesem Datumdie Einkommenssteuererklärung mit allen dazugehörigen Formularen undUnterlagen beim Finanzamt eingereicht werden. Doch in diesem Jahr istmehr Zeit, gibt die Finanzberatungsgruppe Plansecur Entwarnung. Ab2019 wird der Stichtag auf den 31. Juli verschoben.Wer bis Ende Juli noch nicht alle Erklärungen und Unterlagenzusammen hat, kann die Aufgabe einem Steuerberater übertragen. Fürdiese Steuerprofis liegt der Abgabetermin erst Ende Februar desübernächsten Jahres, weist Plansecur hin. Konkret: DieSteuererklärung 2018 muss in diesem Fall am letzten Februartag 2020eingereicht werden. Das wäre im Schaltjahr 2020 eigentlich der 29.Februar. Da dieser aber auf einen Samstag fällt, gibt es automatischFristverlängerung bis zum nächsten Wochentag, also bis zum 2. März2020."Wer Geld vom Finanzamt zurückerwartet, ist natürlich gut beraten,seine Einkommenssteuererklärung so zügig wie möglich abzugeben",ergänzt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.