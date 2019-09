Plansecur Jahreskonferenz großer Erfolg

Kassel (ots) - Mit 82 Partnern hat Plansecur seine 15.Jahreskonferenz mit Hausmesse in Kassel abgehalten. Rund 200Plansecur-Berater waren aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, umsich an zwei Tagen über neue Trends und Finanzprodukte zu informierenund im Expertenkreis zu diskutieren. Die Jahrestagung ist Teil einerkontinuierlichen Weiterbildungsstrategie von Plansecur, um den Kundendauerhaft beste Beratungsqualität zu bieten. "Wir legen größten Wertdarauf, dass unsere Berater die Qualitätsspitze in SachenFinanzberatung in Deutschland darstellen", erklärtPlansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Er führt aus: "Hierzu istes unerlässlich, dass unsere Berater im direkten persönlichen Kontaktmit den namhaften Anbietern von Finanzprodukten stehen. Genau dazudient unsere Jahreskonferenz mit Hausmesse in Kassel."Mit der Qualitätsstrategie will Plansecur das Wachstum dervergangenen Jahre künftig weiter fortsetzen. Im abgelaufenenGeschäftsjahr 2019, das zum 30. Juni dieses Jahres endete, erzieltePlansecur einen Umsatzzuwachs von 6 Prozent. Im neuen Geschäftsjahr2020 ist die Finanzberatungsgruppe ähnlich erfolgreich gestartet.Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan setzt den Erfolg seinesUnternehmens in Relation zum Weltgeschehen: "Wir leben in spannendenZeiten, in denen die Welt aus den Fugen zu geraten scheint. Rund 70Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Hunger, Krieg undNaturkatastrophen. Es gibt mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf derWelt, etwas über 80 Millionen davon leben in Deutschland. Für diese1,05 Prozent der Weltbevölkerung ist es ein Geschenk, hier inDeutschland leben zu dürfen. Dafür sollten wir dankbar sein. Ausdieser Situation heraus können wir unsere Zukunft gestalten. Wirhaben sicherlich nicht alles in der eigenen Hand und können uns vonglobalen Entwicklungen natürlich nicht abkoppeln. Aber solange wirnoch gestalten können, haben wir es ein Stück weit in der Hand, dieDinge in unserem Sinne zu regeln. Im Zusammenspiel mit unserenPartnern haben wir von Plansecur hierfür die besten Voraussetzungen,unsere Kunden und uns zum Erfolg zu führen."An die rund 200 Berater vor Ort richtete Plansecur-GeschäftsführerJohannes Sczepan eine klare Botschaft des weiteren Wachstums: "Wirsind ein Beratungshaus, aber es geht auch nicht ohne den Verkäufer inuns. Wir müssen nicht nur gut beraten, sondern auch unsereBeratungskonzepte gut verkaufen. Das sollte uns leicht fallen, dennunseren Kunden kann nichts besseres passieren, als in die Hände einesPlansecur-Beraters zu fallen. Das liegt an unserem Wertekanon, dasBeste für den Kunden zu wollen, der Maßstäbe in der Finanzbranchesetzt."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe fürFinanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätzelegt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die amUnternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oderProvisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberaterhinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchsteBeratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "VordenkerForum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich ander Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind NorbertWalter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011),Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015),Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtungder gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) undBassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49(0)561/9355-0, E-Mail: info@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49(0)611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell