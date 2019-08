Plansecur: Hilfe, ich lebe noch / Bei immer mehr Menschen reicht ihr kleines Vermögen nicht bis ans Lebensende

Kassel (ots) - Es klingt wie ein schlechter Witz, doch für dieBetroffenen ist es bitterer Ernst: Das für das Alter gesparte kleineVermögen ist schneller aufgebraucht, als man geplant hatte. "Hilfe,ich lebe noch" heißt die bizarre Situation."Wer nicht gerade über ein riesiges Vermögen verfügt, sollte seineAltersversorgung auf jeden Fall zusätzlich mit einerRentenversicherung absichern, die garantiert bis ans Lebensendezahlt", rät Johannes Sczepan, Geschäftsführer derFinanzberatungsgruppe Plansecur. Er will damit einer häufiggeäußerten Meinung, Lebensversicherungen lohnten sich in der heutigenNiedrigzinsphase nicht mehr, entgegentreten."Ganz im Gegenteil führt die niedrige Verzinsung bei kleinerenVermögen allzu oft dazu, dass das Geld frühzeitig aufgebraucht istund eben nicht für ein Altern in Würde reicht", warnt JohannesSczepan. Er drängt daher: "Ich rate jedem, fachlich und objektivprüfen zu lassen, wie sich die persönliche Finanzsituation im Alterdarstellt, um gegebenenfalls noch vorsorgen zu können, bevor es zuspät ist."Die Rentenversicherung gilt als dritte Säule der Alterssicherungnach der gesetzlichen Rente und der betrieblichen Altersversorgung.Allerdings ist der Vertragsbestand in der Lebensversicherung seitJahren rückläufig. Die ausgezahlten Leistungen der Lebensversicherererreichten 2017 einen Gesamtwert von etwa 76,8 Milliarden Euro unddamit knapp 30 Prozent dessen, was die gesetzliche Rentenversicherung2017 geleistet hat.Als Grund für den sinkenden Vertragsbestand gilt der rückläufigeGarantiezins, den die Lebensversicherer Kunden beim Abschluss vonNeuverträgen auf den Sparanteil gewähren. "Die Zinsen sind beipraktisch allen Anlageformen niedrig. Bei gesunden Anbietern werdenKunden 2019 mit einem Zins von mehr als 3 Prozent beteiligt. Deshalbkann eine Lebensversicherung auch heute noch die richtige Wahl sein,um sich vor Altersarmut zu bewahren", erklärtPlansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe fürFinanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätzelegt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die amUnternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oderProvisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberaterhinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchsteBeratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "VordenkerForum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich ander Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind NorbertWalter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011),Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015),Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtungder gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) undBassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: info@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell