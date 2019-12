Plansecur: Gutes Gesundheitswesen motiviert Beschäftigte

Kassel (ots) - Im Kampf gegen den Fachkräftemangel hilft auch eine betrieblicheKrankenversicherungEin überzeugendes Gesundheitsangebot für die Beschäftigten hilft den Unternehmenim Kampf gegen den Fachkräftemangel. Davon ist jedenfalls dieFinanzberatungsgruppe Plansecur überzeugt. Die Finanzfachleute empfehlen hierzueine betriebliche Krankenversicherung (bKV). "Für die Beschäftigten stellt diebKV eine leicht verständliche und flexible Alternative zur privaten Vorsorgedar", sagt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan, und hebt hervor: "Mit demfreiwilligen Angebot zeigen Unternehmen, dass ihnen ihre Beschäftigten und derenGesundheit am Herzen liegen. Damit stellt die bKV eine wichtige Maßnahme dar,sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren."Plansecur-Chef Johannes Sczepan belegt die Dramatik auf dem Arbeitsmarkt:"Europa wird nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa 20 Prozent seinererwerbstätigen Bevölkerung bis 2045 verlieren. Einen derartigenBevölkerungsschwund gab es in Friedenszeiten noch nie. Allein dem deutschenMittelstand gehen nach Schätzung des Deutschen Industrie- und Handelstages rund50 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr wegen unbesetzter Stellen verloren. Daher istes unabdingbar, dass die Unternehmen sich im wahrsten Sinne des Wortes mit allenMitteln um die immer weniger Beschäftigten bemühen. Die betrieblicheGesundheitsvorsorge und übrigens auch die betriebliche Altersversorgung stellenwichtige Bausteine in einer solchen Strategie dar."Lange Liste von LeistungenDie Liste der Leistungen, die Arbeitgeber steuermindernd für ihre Beschäftigtenübernehmen können, ist lang, heißt es bei Plansecur. Beispielhaft werdengenannt: Privatkundenstatus bei Ärzten und Heilbehandlern sowie Kostenübernahmebei Heilpraktikern, Absicherung von Seh- und Hörhilfen, Kostenübernahme vonVorsorgeuntersuchungen, stationäre Behandlungen durch einen gewünschtenArzt/Spezialisten, stationäre Unterbringung im Ein-/Zweibettzimmer,Kostenübernahme von Zahnbehandlungsmaßnahmen und professioneller Zahnreinigung,Kostenübernahme von Zahnersatz (z. B. Implantate) und kieferorthopädischenLeistungen, Auszahlung eines bedarfsgerechten Krankentage- oder Pflegegeldes,Krankheitskostenübernahme für private und berufliche Reisen ins Ausland sowieweitere Leistungen je nach Versicherungsanbieter.Besserer Krankenstand hilft allen"Bleiben die Mitarbeitenden gesund oder genesen im Falle einer Erkrankungschneller kommt dies natürlich auch dem Krankenstand im Betrieb zugute", rätPlansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan den Arbeitgebern zu einer möglichstumfassenden Gesundheitsvorsorge für die Belegschaft. Er erklärt: "Vor allem abersendet ein Unternehmen damit klare Signale, dass es die Gesundheit derBeschäftigten ernst nimmt. Das drückt eine hohe Wertschätzung aus."Generationen A-ZDer Plansecur-Chef verweist darauf, dass sich die Unternehmen bei derMitarbeiteransprache auf "alle Generationen von A bis Z" einlassen müssen. Ergibt Beispiele: "Die Generation Y der nach 1980 Geborenen verlangt vor allemeine sinnstiftende Aufgabe und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Die nach 2000geborenen Digital Natives potenzieren diese Wertvorstellung durch eine allesdurchdringende Digitalisierung. Die Generation Z, die jetzt auf den Arbeitsmarktkommt, ist so anspruchsvoll wie noch nie eine Beschäftigtengeneration zuvor.Diese jungen Leute setzen es als Selbstverständlichkeit voraus, dass sich ihrArbeitgeber bestmöglich um ihre Gesundheit und ihre Altersversorgung kümmert."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung undVermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehörtmehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daherunterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungenerfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, umhöchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum"ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunftunserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), BischofWolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), NicolaLeibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenratzur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",2018) und Bassam Tibi (2019).Weitere Informationen:Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49(0)561/9355-0, E-Mail: info@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49(0)611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16062/4463957OTS: Plansecur KGOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell