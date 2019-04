Planon von unabhängigem Forschungsinstitut als führend im IWMS-Bereich eingestuft

Planon hat bekannt gegeben, dass es als repräsentativer Anbieterim IWMS-Bereich identifiziert wurdeFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Planon wurde erneut alsstarker Lösungsanbieter im globalen IWMS-Softwaremarkt anerkannt undim neuen Verdantix 2019 Green Quadrant® Integrated WorkplaceManagement Systems (IWMS (https://planonsoftware.com/de/neuigkeiten/knowledge-center/glossar/iwms/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Verdantix_Green_Quadrant_2019))als "Leader" ausgezeichnet. Planon ist ein marktführender Anbietervon innovativer Software, die Corporate Real Estate und FacilityManager sowie FM-Dienstleister bei der Optimierung ihrerGeschäftsabläufe und Workplace-Performance unterstützt.In diesem Jahr hob der Bericht (https://pages.planonsoftware.com/DE-Verdantix_Green_Quadrant_2019_Registration.html?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Verdantix_Green_Quadrant_2019) mehrere wesentliche Stärken der Planon-Plattformhervor, insbesondere ihren Wert für ein ganzheitliches Immobilien-und Facility Management und den großen Funktionalitätsumfang fürFacility-Management-Dienstleister.Ein neuer Aspekt, der 2019 von Verdantix bewertet wurde, war dieFähigkeit, FM-Dienstleister zu unterstützen. Dem Bericht zufolge hates die Größe der Kundenbasis (https://planonsoftware.com/de/neuigkeiten/news/mit-dem-fokus-auf-kundenbedurfnisse-dussmann-group-nutzt-planon-software/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Verdantix_Green_Quadrant_2019) Planonermöglicht, umfangreiche Funktionen zu entwickeln, um diespezifischen Anforderungen von FM-Dienstleistern, wie CustomerRelationship Management und kundenübergreifendePersonaleinsatzplanung zu unterstützen. "Aufgrund der wachsendenErfolgsbilanz und speziellen Fähigkeiten sollten FM-Dienstleister,die eine integrierte Plattform zur Verbesserung der Kundeninteraktionund Mitarbeiterproduktivität suchen, Planon Universe for ServiceProviders evaluieren", so Verdantix abschließend."Die Software von Planon ist ein wichtiges Werkzeug für dieDigitalisierung unserer Facility-Management-Prozesse", sagteChristophe Carlier, Head of Business Solution Department bei Bouygues(https://planonsoftware.com/de/referenzen/fallstudie-bouygues-energies-and-services/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Verdantix_Green_Quadrant_2019). Dieserglobale Dienstleister ist einer von vielen, die bei ihrenGeschäftsinnovationen auf die Plattform von Planon setzen."Wir haben viel in die Diversifizierung unseres Produktportfoliosinvestiert, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden undderen Kunden gerecht zu werden. Es ist erfreulich zu sehen, dassVerdantix die Lösungen von Planon unter den stärksten im Marktsieht", sagte Pierre Guelen, CEO von Planon. "Ich bin besonders stolzauf die Beurteilung unserer Fähigkeit, FM-Dienstleister in ihrenKerngeschäftsprozessen zu unterstützen."Ein Grund für den Erfolg von Planon in diesem Markt ist diekontinuierliche Fokussierung auf Marktforschung, Kundenkooperationenund Technologiepartnerschaften. So erforscht Planon derzeit die Rolleder künstlichen Intelligenz bei der Betriebsoptimierung fürFM-Dienstleister.Über PlanonMit über 35 Jahren Erfahrung ist Planon der weltweit führendeAnbieter von innovativer Software, bewährten Best Practices undprofessionellen Dienstleistungen, die Gebäudeeigentümern und-nutzern, FM-Dienstleistern und Finanzcontrollern helfen,Geschäftsprozesse für Gebäude, Anlagen, Arbeitsplätze und Menschen zuoptimieren.Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen bewerternPlanon kontinuierlich als einen der weltweit führenden Anbieter.Planon hat seine umfassenden Lösungen bei über 2.500 Kundenimplementiert, unterstützt von Niederlassungen und Partnern auf derganzen Welt.Pressekontakt:KontaktStefan Drechslerstefan.drechsler@planonsoftware.com+49 69 24450 3924Original-Content von: Planon, übermittelt durch news aktuell