Den Planeten für unsere Kinder erhalten / #Ferkelkastration #Welttierschutztag #Hambacherforst #Landtagswahl / V-Partei³ fordert umgehende Agrar- und Energiewende für unser Klima

Augsburg (ots) - Die GroKo macht vor der Agrarlobby einen Knicksnach dem anderen: Maßnahmen gegen die unsäglichen Zustände beiTiertransporten innerhalb und außerhalb der EU lehnte sie ungeachtetdes Wählerwillens ab, die betäubungslose Ferkelkastration will siegegen die Entscheidung des Agrarausschuss des Bundesrates noch einmalzwei Jahre hinausschieben. Die Landwirtschaftsministerin JuliaKlöckner sei ein Totalausfall in Sachen Tierschutz. Mit ihrem ausSteuergeldern finanzierten Tierwohllabel lässt sie mit diesenKniefällen vor der industriellen Tierausbeutung jeglichen Anstand undRespekt vor Lebewesen vermissen, hält ihr die Partei für Veränderung,Vegetarier und Veganer vor.Hierzu hat die V-Partei³ am Welttierschutztag erfolgreich einePetition gestartet, die bereits nach kürzester Zeit einige tausendUnterschriften erhielt.https://www.change.org/p/ende-der-ferkelkastrationMehr Schweine als WählerIn Deutschland fürchtet die Schweinhalter-Lobby Mehrkosten, da dieKastration so nicht mehr vom Bauern, sondern von Tierarztdurchgeführt werden müsste. "Geld kann jedoch keine Legitimation füreinen barbarischen Umgang mit Lebewesen sein", fordertBundesvorsitzender und Spitzenkandidat in der bayerischenLandtagswahl, Roland Wegner die politischen Entscheidungsträger auf,sich nicht länger von der Tierquallobby einlullen zu lassen. "InNiederbayern haben wir mehr Schweine als Wähler und vielerortsLeitungswasser, das man wegen den hohen Nitratwerten auch getrost alsBlumendünger verwenden kann", verweist er auch auf gesundheitlicheFolgen.Was Landwirtschaft mit dem Klima zu tunDie völlig verfehlte Agrarpolitik der vergangenen Jahrzehnte, auchin grün-regierten Ländern, drängte die bäuerlichen Betriebe zu einerSpezialisierung und Vergrößerung und veranlasste dadurch über 60%der Landwirte, die dazu nicht bereit waren, seit dem Jahr 2000 zurAufgabe. (Quelle:de.statista.com)"Der größte Feind der Bauern ist der Bauernverband" hieß es im ZDFzur besten Sendezeit, am 2.10.2018 bei "Mann, Sieber!", als dieKabarettisten aufzeigten, dass es diesem ausschließlich um dieInteressen der industriellen Landwirtschaft gehe.Diese steht mit ihrer industriellen Tierhaltung, sowiemineralischen Stickstoffdüngern (7,2%) als Verursacher an zweiterStelle der deutschen Treibhausemissionen, VOR der Industrie. DasUmweltbundesamt sieht "erhebliche Potentiale im Düngemanagement undin der Pflanzen- und Tierproduktion".Dabei ist noch völlig unberücksichtigt, dass das flächenmäßigvergleichsweise kleine Deutschland als drittgrößter Fleischexporteurder Welt (der billigste Schweinefleischlieferant der Erde überhaupt!)das für die Fütterung der sogenannten Nutztiere erforderlicheKraftfutter auf eigenen Flächen nicht in ausreichendem Maßeherstellen kann. Da hierzulande z.B. kaum Soja angebaut wird, führtman überwiegend gentechnisch verändertes und herbizidbehandeltes Sojaaus Südamerika (derzeit 4.500.000 (viereinhalb Millionen) Tonnen/Jahrein. Dafür werden dort einmalige Lebensräume unwiederbringlichzerstört und durch Gewinnung von Anbauflächen für andere Pflanzen derRegenwald, die Lunge unseres Planeten, im Akkordtempo abgeholzt. DieHauptverantwortung dafür liegt im inzwischen exorbitantenFleischkonsum und -export, in Deutschland wurden 2017 745 MillionenTiere (ohne Fische) geschlachtet, davon 3,5 Mio. Rinder.Die Agrarindustrie trägt zu Hunger, Mangel- und Fehlernährung vonca. 2 Milliarden Menschen bei, indem 70% der Agrarflächen weltweitfür den Anbau von Tierfutter verwendet werden.Bürgerdemonstration im Hambacher Forst am 6.10.2018 aus"Sicherheitsgründen" abgesagtDie Demonstrationen im Hambacher Forst, "Mia ham´s satt","Kundgebung gegen EU-Transporte", wo sich unter reger Teilnahme derMitglieder dieser jungen "hellgrünen" Partei zigtausende Bürgerbeteiligen, lassen diese Regierung nicht nur ungerührt, eine für den6.10.2018 organisierte friedliche Demonstration wurde aus"Sicherheitsgründen" kurzfristig abgesagt. Diese Bedenken bestandenin Köln beim Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdoganoffensichtlich nicht, bei dem private Sicherheitsleute die Straßenabsperrten, Köln lahmlegten und die Polizei sie für Stunden gewährenließ.Sie setzt stattdessen ihre Polizeikräfte ein, um einMilliardenunternehmen wie RWE gegen die eigenen Bürger dabei zuschützen, wie es ein unwiederbringliches Naturdenkmal abholzt, umdann die Braunkohle zumindest zu exportieren, was unserer Klimabilanzwieder entgegen steht.Hier will die V-Partei³ einen Gegenpol in der politischenLandschaft bilden. Das umfangreiche Parteiprogramm das sich mit alldiesen Themen auseinandersetzt und der Slogan "Wir lieben das Leben"spricht immer mehr Wähler*innen an und konnte innerhalb von nur zweiJahren über 2000 Menschen zu einer Mitgliedschaft bewegen.https://v-partei.de/vparteihoch3/parteiprogramm/Die V-Partei³ steht für eine Agraragenda 2030, das bedeutet eineschrittweise Abschaffung der Subventionen für Nutztierhaltung,Fleischexport und konventionellen Landbau. Stattdessen die Förderungeiner bio-veganen bäuerlichen Landwirtschaft, eine steuerlicheBegünstigung von bio-veganen Produkten, bei höherer Besteuerungtierischer Produkte.Pressekontakt:Eva-Marie Springer09074-91779 oder 0174-3878544presse@v-partei.deOriginal-Content von: V-Partei³, übermittelt durch news aktuell