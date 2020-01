"Die Planeten": ZDFinfo-Reihe zur Geschichte des Sonnensystems (FOTO)

Mainz (ots) - Warum erblühte die Erde, während die anderen Welten starben? AmSonntag, 12. Januar 2020, ab 20.15 Uhr (in der ZDFmediathek ab 10.00 Uhr),erkundet die fünfteilige BBC-Reihe "Die Planeten" in ZDFinfo das Sonnensystem.Mit Spezialeffekten und Originalmaterial der NASA bietet sie Einblicke in dieweit entfernten Welten und die Himmelskörper, die sie umgeben. "Die Planeten"lässt dramatische Momente in der Geschichte des Sternensystems Revue passierenund zeigt, wie diese die Erde beeinflusst haben.Inmitten der unzähligen Sterne ziehen die acht Planeten des Sonnensystems überden Nachthimmel. Jeder Einzelne bietet beeindruckende Anblicke: Vulkane, diedreimal höher sind als der Mount Everest, Geysire, die Eisfontänen ausspucken,und Zyklone, die größer sind als die Erde und mehrere Jahrhunderte andauern. Inden Folgen "Venus" (20.15 Uhr), "Mars" (21.00 Uhr), "Jupiter" (21.45 Uhr) und"Saturn" (22.30 Uhr) wirft die Reihe einen Blick auf die jeweiligen Planeten. Inder Abschlussfolge "Eiswelten" (23.15 Uhr) stehen Uranus, Neptun und Pluto imFokus - die gefrorenen Welten mit spektakulären Monden in den Außenbereichen desSonnensystems.ZDFinfo wiederholt alle fünf Folgen von "Die Planeten" am Dienstag, 14. Januar2020, ab 1.15 Uhr, sowie am Freitag, 14. Februar 2020, ab 1.15 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/dieplanetenZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4486292OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell