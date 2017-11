Planetary Health - Ein gutes Leben für alle? - BILD

Globale Herausforderungen für Umwelt & Gesundheit -Internationales Symposium mit hochkarätigen Experten/-innen amManagement Center Innsbruck - 22. & 23. November 2017Innsbruck (ots) - Anmeldeschluss: 20. November 2017Die Gesundheit der Menschheit und die Gesundheit unseres Planetensind untrennbar miteinander verbunden. Knapp eine Woche nach derKlimakonferenz in Bonn findet nun am 22. & 23. November 2017 amManagement Center Innsbruck (MCI) ein erstklassig besetztesinternationales Symposium zum Thema Planetary Health statt. ImZentrum der Vorträge und Diskussionen steht Gesundheit für alleMenschen als integrative Herausforderung in einem immer komplexerwerdenden System: Klimawandel und Umweltschutz, Migrationsbewegungen,Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung, Friede und Sicherheitprägen die aktuelle Situation genauso wie Krankheiten, medizinischerFortschritt und Gesundheitssysteme. Anhand konkreter Beispiele werdenstrukturelle und individuelle Konzepte nachhaltiger Lebensführungvorgestellt sowie - oft naheliegende - Auswege und Lösungsansätzegezeigt.MCI-Lektor Armin Fidler, international ausgewiesener Experte inden Bereichen Gesundheitspolitik, Gesundheitsstrategie und HumanDevelopment, mehr als 25 Jahre in global tätigen Organisationen wiebeispielsweise der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder der WorldBank in Washington tätig, moderiert die Veranstaltung: "Es geht umunser aller Zukunft. Eine nachhaltige Entwicklung der Weltgesundheitist die Grundlage für ein gutes Leben auch zukünftiger Generationen",fasst er die inhaltliche Ausrichtung des Symposiums zusammen.MCI-Rektor Andreas Altmann ergänzt: "Als Unternehmerische Hochschule®nehmen wir unseren gesellschaftlichen Auftrag sehr ernst. Ich freuemich, dass wir diese hochkarätige Veranstaltung am MCI ausrichtendürfen.""Planetary Health - A Good Life for All?" 22. & 23. November 2017Management Center Innsbruck, Universitätsstraße 15Am Podium diskutieren unter anderem Sir Andrew Haines / LondonSchool of Hygiene & Tropical Medicine, Julia Blocher / United NationsUniversity New York, Jenniver Sehring / OSCE Organisation fürSicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie & UN Women NationalCommittee Austria, Uta von Winterfeld / Wuppertal Institut für Klima,Umwelt, Energie, Sonja Spiegel / Bundesministerium für Gesundheit undFrauen, Wien, Henriette Vamberg / Gehl Architects, Kopenhagen, JefPeeters / Leuven University College, Belgien.Das Symposium wird von den MCI-Departments "Soziale Arbeit" sowie"Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement" in Zusammenarbeit mitdem Italien-Zentrum der Universität Innsbruck organisiert und als"going green"-Veranstaltung durchgeführt.Weitere Informationen: Presseanmeldung: angelika.svoboda@mci.edu,Tel. 0512/2070-3422 Veranstaltungsporgramm:https://www.ots.at/redirect/Health_ProgrammV4 Veranstaltungswebsite:http://www.mci.edu/globalsymposium Bilddownload:https://www.ots.at/redirect/Bilddownload3Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell