Planet Ventures gibt Plan zur Ausgliederung der eSports und Gaming-Tochtergesellschaft 1st Eleven sowie Ausschüttung einer Sachdividende bekannt

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, British Columbia – 15. März 2021 – Planet Ventures Inc. (TSX-V: PXI; FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Prüfung und Planung einer Ausgliederungstransaktion (die „Ausgliederungstransaktion“) bekanntzugeben. Im Zuge dieser Transaktion sollen die Aktien seiner Tochtergesellschaft 1261489 B.C. Ltd., die in 1st Eleven Esports Limited („1st Eleven“) umbenannt wird, anteilig als Sachdividende an die Aktionäre von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung