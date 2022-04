Planet Based Foods kündigt Vertriebspartnerschaft mit US Foods Inc. an

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, 5. April 2022 – Planet Based Foods Global Inc. (CSE: PBF) (OTCQB: PBFFF) (FWB: AZ0) („PBFG“, „Planet Based Foods“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine neue Vertriebspartnerschaft mit US Foods Inc. („US Foods“), einem führenden Anbieter von Gastronomieprodukten in den Vereinigten Staaten, bekannt zu geben.

Die beliebten pflanzlichen Produkte des Unternehmens werden zunächst von zwei der wichtigsten



