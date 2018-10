Ostfildern (ots) - Die diesjährige Trovarit-Studie "ERP in derPraxis" zeigt deutlich, dass ausgesprochene Branchenlösungen undSysteme kleinerer und mittlerer Anbieter die höchsteKundenzufriedenheit erreichen. Mit dem ERP-Hersteller Planat wurdeauch das für die fertigende Industrie entwickelte ERP/PPS-System FEPAin die Spitzengruppe gewählt. "Wir liegen wiederholt in derSpitzengruppe der mittleren ERP-Hersteller und konnten uns imVergleich zu den Vorjahren noch deutlich besser positionieren. Dasbestätigt unsere Strategie, nah am Kunden zu sein und die optimalkonfigurierte Lösung zu bieten", sagt Christian Biebl,Geschäftsführer von Planat. Die Anbieter der Lösungen mit weitüberdurchschnittlichen Zufriedenheitswerten pflegen meist eine offeneund vor allem sehr intensive Kommunikation mit ihren Kunden,Systementwicklung, -Einführung und die Betreuung in der Betriebsphasekommen aus einer Hand, beschreibt Trovarit-Vorstand Dr. KarstenSontow. FEPA schneidet daher deutlich überdurchschnittlich positivab.Wichtigste Software im UnternehmenERP-Software spielt in den meisten Unternehmen die zentrale Rolle.Sie beeinflusst betriebswirtschaftliche Entscheidungen und ist dieGrundlage für schlanke und profitable Prozesse. Seit mittlerweile 14Jahren befasst sich die Studie der Trovarit AG regelmäßig mit demERP-Einsatz in der betrieblichen Praxis, in diesem Jahr erschien die9. Auflage von "ERP in der Praxis". Neben der Zufriedenheit der 2.200befragten Anwender mit der ERP-Lösung steht dabei auch der Serviceder Hersteller im Fokus. "Die Einführung und der Betrieb einerERP-Lösung erfordert vor allem einen Anbieter mit Kenntnis derBranche und der speziellen Prozesse. Augenhöhe ist dabeientscheidend, und die ergibt sich in erster Linie durch direktenpersönlichen Kontakt", erklärt Christian Biebl von Planat.PPS als zentrales ElementBesonders in der produzierenden Industrie gehört dieProduktionsplanung und -steuerung (PPS) zu den Kernelementen einesERP-Systems, um die Material- und Zeitwirtschaft in derproduzierenden Industrie zusammenzufassen. Planat verfügt über mehrals 35 Jahre Best-Practice-Erfahrungen und gehört zu den etabliertenHerstellen von ERP/PPS-Systemen für den produzierenden Mittelstand.FEPA ist branchenbezogen und klar fokussiert, bietet einenumfassenden Standard und darüber hinaus zahlreiche Module, die füreine individuelle Installation benötigt werden. Dazu gehören auchInnovationen wie die Nutzung von Augmented Reality in Form einerDatenbrille, die im Lagerbetrieb eines Unternehmens zu einerwertvollen Hilfe wird.Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made inGermany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversionverantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik,Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung undbetriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerechtbranchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons,wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Dasinnovative, modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35Jahren durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichenSupport.Kontakt:PLANAT GmbH, Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart),Deutschland, Tel.: +49 (0)711-16756-0, Fax: +49 (0)711-16756-99,E-Mail: software@planat.de, Web: www.planat.deeuromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Deutschland, Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuell