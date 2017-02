Plan International leistet Nothilfe im Südsudan / Mehr als eine Million Kinder von Hunger bedroht

Hamburg (ots) - Die Nahrungsmittelkrise in Ostafrika istverheerend. Millionen von Kinder in der Region sind von Hungerbedroht, warnt die Kinderhilfsorganisation Plan International. Amvergangenen Montag riefen die Vereinten Nationen eine Hungersnot imBundesstaat Unity im Südsudan aus. Das ist das erste Mal seit sechsJahren, dass zu einer derart drastischen Maßnahme gegriffen wurde."Das ist eine der größten humanitären Katastrophen, die sichaktuell vor unseren Augen abspielt. Millionen von Kinder leiden anHunger und viele von ihnen sind vom Hungertod bedroht. Wir müssenjetzt handeln, um Leben zu retten", sagte Roland Angerer,Regionaldirektor bei Plan International für das östliche und südlicheAfrika.Durch den seit drei Jahren andauernden Bürgerkrieg, dieVertreibung von 3,5 Millionen Menschen und den damit verbundenenwirtschaftlichen Kollaps hat sich die Hungerkrise im Südsudanverschärft, wie auch in anderen Regionen Ostafrikas. Von dieser Krisesind insbesondere Kinder betroffen. Allein im Südsudan mehr als eineMillion. Fast fünf Millionen Menschen, mehr als 40 Prozent dersüdsudanesischen Bevölkerung, benötigen dringend Nahrungsmittelhilfeund Unterstützung in der Landwirtschaft.100.000 Menschen imBundessaat Unity sind akut vom Hungertod bedroht. Eines von dreiKindern im südlichen Teil Unitys ist akut mangelernährt.Plan International ist seit 2006 im Südsudan in den BundesstaatenJonglei, Lakes, Eastern und Central Equatoria tätig. DieKinderhilfsorganisation unterstützt die Menschen jetzt mit dringendbenötigten Nahrungsmitteln und leistet lebensrettende humanitäreHilfe für Kinder und Familien. Plan verteilt derzeit Lebensmittel invier Regionen Südsudans, unterstützt in der Landwirtschaft durchSaatgut und Werkzeuge und plant eine weitere Verstärkung derErnährungsprogramme für Kinder, Schwangere und stillende Mütter mitdem Welternährungsprogramm WFP und UNICEF.Plan ist besonders besorgt über die Auswirkungen der Krise auf dieMädchen, die in Katastrophensituationen oftmals am schlimmsten unterden Folgen leiden müssen."Kinder machen die Mehrheit der vertriebenen Menschen aus.Insbesondere Mädchen sind von solchen Situationen betroffen. InKrisenzeiten fehlt es an Wasser und Nahrungsmitteln, und das Risiko,Opfer von Kinderhandel, Misshandlung oder Frühheirat zu werden, istdramatisch hoch. Aus früheren Dürrezeiten wissen wir, dass vieleMädchen im Austausch für Vieh zwangsverheiratet wurden, damit dieFamilien überhaupt überleben konnten und das wird sicherlich wiederpassieren", sagt Roland Angerer.Roland Angerer, Regionaldirektor bei Plan International für dasöstliche und südliche Afrika, steht für Interviews zur Verfügung.Pressekontakt:Fotos und weitere Informationen:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation,Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg- Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Kerstin Straub, Leiterin der Kommunikation, Tel. 040/61140-251,presse@plan.de und www.plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell