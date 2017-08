'Plan B': ZDF startet im Oktober neues Dokumentationsformat

MAINZ (dpa-AFX) - Konstruktiver Journalismus statt Gesellschaftsmagazin: Das ZDF zeigt ab dem 7. Oktober ein neues Dokumentationsformat, das das kürzlich eingestellte Magazin "ML Mona Lisa" ersetzen soll.



"Plan B" werfe einen lösungsorientierten Blick auf aktuelle Probleme und sei damit die erste Dokumentationsreihe im deutschen Fernsehen, die diesen konstruktiven Ansatz verfolge, teilte ein Sprecher des Senders am Dienstag in Mainz mit. Ausgestrahlt werden soll das neue Format immer samstags um 17.35 Uhr. Zunächst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Die 30-minütige Sendung thematisiert nach ZDF-Angaben gesellschaftliche Probleme wie steigende Mieten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Frage nach gerechten Löhnen oder Konzepte gegen Altersarmut. "In der nachrichtlichen Berichterstattung und in etablierten Dokumentationsformaten werden Probleme meist ausführlich und in Gänze dargestellt. Wir wollen in unserem neuen Format das jeweilige Problem dagegen kurz umreißen und dafür zeigen, dass es bereits viele verschiedene Möglichkeiten gibt, diese in den Griff zu bekommen", sagte "Plan B"-Redaktionsleiter Christian Dezer./ruh/DP/fbr