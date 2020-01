Plakataktion des Kultusministerium: Hass und Hetze bekämpfen!

Stuttgart (ots) - Das Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg führt einePlakataktion gegen Hass und Hetze im Internet durch. [1] Die Piratenpartei siehtdie zunehmende Verschlechterung der Umgangsformen im Internet kritisch, mahntdie Landesregierung aber an, auch über eine Plakataktion undInformationskampagnen hinaus aktiv zu werden und neben Polizei auch die Justizdurch mehr Personal zu stärken. [2]"Es macht mich zutiefst betroffen, wenn Menschen im Internet, auf zum Teilheftigste Art, angegangen werden. Das hat nichts mehr mit Debattenkultur oderMeinungsfreiheit zu tun", kommentiert Borys Sobieski. "Es ist Aufgabe derStrafverfolgungsbehörden, solche 'Hassverbrechen' im Internet zeitnah zu ahnden,wenn diese angezeigt werden. Diesem neuen Phänomen wird nicht ausreichend Raumgegeben, zu viele Verfahren werden wieder eingestellt. Justiz und Polizei fehltes an Personal, welches längst im Einsatz und auch entsprechend sensibilisiertsein sollte."Die Piratenpartei forderte die Landesregierung in einem offenen Brief dazu auf,bei kommenden Kommunalwahlen auf die Veröffentlichung der Adressdaten vonBewerbern zu verzichten. [3]"Oft genug erleben wir es, dass sich Politiker aus Social-Media-Netzwerkenzurückziehen, weil sie die verbalen Angriffe treffen und sie sich auch oftmalsalleine gelassen fühlen. Dabei auch noch zu wissen, dass die eigene Adresse freizugänglich ist, besorgt einen umso mehr", so Sobieski weiter.Die Piratenpartei mahnt jedoch auch an, bei der Bekämpfung von tatsächlichstrafbaren Inhalten keinesfalls Freiheitsrechte zu opfern. Bisherige Erfolgehaben gezeigt, dass es oft genügt, bestehende Ermittlungsansätze zu nutzen, auchunter dem Einsatz weiterer Ermittlungskräfte. Die Rechtsdurchsetzung muss Sachestaatlicher Stellen bleiben und darf nicht zur Überwachungsinfrastrukturausufern.In diesem Rahmen sieht die Piratenpartei auch das bestehendeNetzwerkdurchsetzungsgesetz als nicht zielführend und fordert dessenAbschaffung. Auch auf neue Anläufe einer Vorratsdatenspeicherung ist zuverzichten.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/P4qoSR[2] http://ots.de/jMb6nm[3] http://ots.de/gfFwUEPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4488036OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell