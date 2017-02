Plakat-Kampagne gegen die Einladung des iranischen Außenministers Zarif zur Münchener Sicherheitskonferenz (FOTO)

München (ots) -Die Kampagne STOP THE BOMB protestiert gegen die Einladung desiranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif zur MünchenerSicherheitskonferenz mit einer Plakat-Kampagne vor Ort.Die Plakate der Kampagne kritisieren die gestiegenen Hinrichtungenim Iran, die Holocaustleugnung des Regimes, die Unterdrückung vonFrauen und die Illusion, die Führung des Iran könne in der Folge desNuklear-Deals zu einer kooperativen und gemäßigten Politik in derRegion gebracht werden.Besonders deutlich wird diese Illusion an der Entwicklung desSyrien-Krieges. Nur wenige Tage nach der Unterzeichnung desNuklearabkommens im Juli 2015 reiste Qassem Soleimani, der Führer deriranischen Quds-Brigaden nach Moskau, und plante dort in Kooperationmit der russischen Regierung eine Intensivierung der Angriffe auf diesunnitische Zivilbevölkerung Syriens, die das Land zu großen Teilenzerstörte und die größte Flüchtlingskatastrophe der letztenJahrzehnte auslöste.Auch Außenminister Zarif ist keineswegs moderat. Er vertritt denglobalen Anspruch eines revolutionären Islamismus über die Grenzendes Iran hinaus: "Wir haben eine globale Mission, sowohl in unsererVerfassung wie auch in den ultimativen Zielen der islamischenRevolution formuliert. ... Ich glaube, dass wir ohne unsererevolutionären Ziele nicht existieren."STOP THE BOMB Sprecherin Ulrike Becker betont: "Das iranischeRegime kann kein Partner sein. Es ist eine Illusion anzunehmen,Hassan Rouhani und sein Außenminister Mohammad Zarif seien moderatePolitiker, die den Iran vom diktatorischen, antisemitischen undantiwestlichen Kurs abbringen könnten. Eine engere Zusammenarbeitstärkt das Regime, anstatt es zu verändern. Die Politik derEinbindung der iranischen Führung ist gefährlich, für die Menschen imIran, in der Region und weltweit."Mehr Informationen und Bilder auf de.stopthebomb.netPressekontakt:Ulrike BeckerSprecherin STOP THE BOMBTel. 030 - 8733 3417info-de@stopthebomb.netwww.stopthebomb.netOriginal-Content von: STOP THE BOMB Kampagne, übermittelt durch news aktuell