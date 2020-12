Plains All American Pipeline: Grund zur Freude?

Für die Aktie Plains All American Pipeline stehen per 22.12.2020, 01:00 Uhr 8.59 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Plains All American Pipeline zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unsere Analysten haben Plains All American Pipeline nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Plains All American Pipeline damit 81,7 Prozent unter dem Durchschnitt (36,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 36,89 Prozent. Plains All American Pipeline liegt aktuell 81,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Plains All American Pipeline wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 10 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Plains All American Pipeline liegt im Mittel wiederum bei 27,83 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 8,79 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 216,65 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Plains All American Pipeline insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Plains All American Pipeline. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 83,97 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Plains All American Pipeline momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Plains All American Pipeline hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Plains All American Pipeline wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

