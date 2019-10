Plains All American Pipeline: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Kirby":

Am 23.10.2019, 15:03 Uhr notiert die Aktie Plains All American Pipeline an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 19.46 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Plains All American Pipeline beträgt bezogen auf das Kursniveau 7,52 Prozent und liegt mit 2,28 Prozent über dem Mittelwert (5,24) für diese Aktie. Plains All American Pipeline bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Plains All American Pipeline ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,87 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 74,52 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Für Plains All American Pipeline liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 27,43 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (19,33 USD) könnte die Aktie damit um 41,9 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Plains All American Pipeline-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.