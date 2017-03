Plädoyers und Urteil im Prozess um Betrug an Unister-Gründer erwartet

LEIPZIG (dpa-AFX) - Im Prozess um den Kreditbetrug an Unister-Gründer Thomas Wagner werden am Dienstag (Beginn: 9.00 Uhr) im Leipziger Landgericht die Plädoyers und das Urteil erwartet.



Angeklagt ist der 69 Jahre alte Vermittler des sogenannten Rip-Deals. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden wirft dem Mann aus Unna in Nordrhein-Westfalen Betrug vor. Er soll das Geschäft mit Wagner und in einem zweiten Fall mit einer Architektin aus Nordrhein-Westfalen sowie einem angeblichen israelischen Diamantenhändler eingefädelt haben. Den Opfern wurde statt versprochener Millionen-Kredite aber Falschgeld angedreht. Der 69-Jährige hatte im Prozess ausgesagt, von Falschgeld nichts gewusst zu haben.

Der Unister-Gründer stürzte nach der Geldübergabe in Italien im vergangenen Sommer auf der Rückreise nach Leipzig mit einem Kleinflugzeug ab und kam mit drei weiteren Menschen ums Leben. Das Internet-Unternehmen Unister meldete unmittelbar danach Insolvenz an./bz/DP/tos