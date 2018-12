Pkw mit alternativen Antrieben weiter auf Wachstumskurs (FOTO)

Berlin (ots) -- Alternative Antriebe profitieren von abnehmender Dieselnachfrage- Hohe Wachstumsraten bei Erdgas- und Hybridfahrzeugen- Durchschnittliche CO2-Emissionen steigen weiterDer Markt für Pkw mit alternativen Antrieben befindet sich weiterauf Wachstumskurs: In den ersten drei Quartalen 2018 hat sich dieZahl der Neuzulassungen von Elektro-, Hybrid-, Flüssiggas- undErdgasantrieben um 60,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraumerhöht (auf 135.278 Pkw). Der Anteil alternativer Antriebe an denNeuzulassungen stieg damit bis Ende September auf 5,1 Prozent. ImJahr 2015 lag der Wert bei 1,7 Prozent. Alternative Antriebeprofitieren vom rückläufigen Absatz neuer Diesel-Pkw. Diedurchschnittlichen CO2-Emissionen der neuzugelassenen Pkw stiegenjedoch deutlich an. Das sind die wichtigsten Ergebnisse desdena-Monitoringberichts "Alternative Antriebe in Deutschland".Entwicklung alternativer Antriebe im DetailInsgesamt stieg die Zahl der Neuzulassungen aller Pkw bisSeptember dieses Jahres um 2,4 Prozent auf 2,67 Millionen Fahrzeuge.Die Neuzulassungen rein batterieelektrischer Antriebe erhöhten sichim Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46 Prozent auf 24.574 Pkw underreichten damit bereits Ende September die Neuzulassungszahl desGesamtjahrs 2017. Auch Hybridfahrzeuge verzeichneten ein hohesWachstum: Die Neuzulassungen bei Vollhybriden stiegen um 74 Prozentauf 71.746 Fahrzeuge, bei Plug-in-Hybriden um 22 Prozent auf 25.567Fahrzeuge. Das größte Wachstum gab es bei Erdgasfahrzeugen: Mit10.057 Pkw stieg die Zahl der Neuzulassungen um 390 Prozent.Durchschnittliche CO2-Emissionen steigen weiter anDer Anteil neu zugelassener Diesel-Pkw sank in den ersten dreiQuartalen 2018 um 20,7 Prozent; ihr Marktanteil beträgt somit 32Prozent (Quartale 1-3 2017: 40,3 Prozent). Gründe für den deutlichenRückgang sind vor allem der Abgas-Skandal im Jahr 2015 und dieDiskussion um mögliche Fahrverbote. Seitdem ist der Anteil derDiesel-Neuzulassungen um insgesamt 16 Prozentpunkte gesunken.Die CO2-Emissionen der Neuzulassungen in Deutschland stiegenweiter an. Wurden 2017 im Durchschnitt 127,9 g CO2/km ausgestoßen,waren es in den ersten drei Quartalen 2018 130,2 g CO2/km. Ursachenhierfür sind aus Sicht der dena die steigenden Neuzulassungen vonFahrzeugen in den größeren Segmenten (SUVs und Geländewagen) und derTrend zu Fahrzeugen mit höheren Motorleistungen. Die Emissionen derin Deutschland neu zugelassenen Pkw sind deutlich höher als dereuropäische Durchschnitt (2017: 118,5 g CO2/km). Die EU gibt vor, diedurchschnittlichen CO2-Emissionen der europäischen Neuwagenflotte bis2021 auf 95 g CO2/km zu senken.Alternative Antriebe nach Regionen und SegmentenIn den ersten drei Quartalen 2018 wurden die meisten Pkw mitalternativen Antrieben in Bayern zugelassen (30.658 Pkw), gefolgt vonNordrhein-Westfalen (27.189 Pkw) und Baden-Württemberg (20.994 Pkw).Dabei stehen in allen drei Bundesländern Vollhybride an ersterStelle. Den höchsten Anteil an den Gesamtneuzulassungen habenalternative Antriebe in Berlin (7,7 Prozent), Bremen (6,0 Prozent)und Baden-Württemberg (5,7 Prozent).Die meisten alternativen Antriebe wurden in den SegmentenKompaktklasse (31.377 Pkw), Kleinwagen (23.581 Pkw) und Mittelklasse(23.084 Pkw) neu zugelassen. Rein batterieelektrische Pkw sind unterden alternativen Antrieben vor allem im Mini- und Mini-Van-Segment(74,4 Prozent bzw. 84,2 Prozent) und bei Kleinwagen (35,3 Prozent)vertreten; in den leistungsstarken Segmenten wie Oberklasse und SUVsdominieren Vollhybride mit 70,6 beziehungsweise 78,4 Prozent.Zum dena-MonitoringberichtDer Monitoringbericht "Alternative Antriebe in Deutschland" wurdevon der dena-Initiative "Informationsplattform Pkw-Label" erstelltund ist verfügbar unter https://bit.ly/2QBVZoF. Als Grundlage dientenaktuelle Pkw-Neuzulassungsdaten vom Kraftfahrt-Bundesamt. DiePlattform wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energiegefördert. Unter www.pkw-label.de bietet sie weitere Informationen zuemissionsarmen Fahrzeugen.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Natalie Fechner,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-848, Fax: +49 (0)30 66 777-699,E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell