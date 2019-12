Pkw-Neuzulassungen: Anteil alternativer Antriebe steigt

Berlin (ots) -- Elektro- und Hybridfahrzeuge steigern Anteil an Neuzulassungenin den ersten drei Quartalen auf 8,2 Prozent- Alternative Antriebe im Oktober erstmals mit mehr als 10 ProzentMarktanteilDer Markt für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb wie Strom oder Gas wächstweiter: In den ersten drei Quartalen 2019 hat sich die Zahl der Neuzulassungenvon Elektro-, Hybrid-, Flüssiggas- und Erdgasantrieben um 65,2 Prozent imVergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht. Der Anteil neu zugelassener Fahrzeugemit alternativen Antrieben stieg damit bis Ende September auf 8,2 Prozent. ImVorjahreszeitraum hatte dieser Wert noch bei 5,1 Prozent gelegen. Auch imOktober 2019 setzte sich dieser positive Trend fort. Erstmals erreichtenFahrzeuge mit alternativen Antrieben einen zweistelligen Anteil an denPkw-Zulassungen (11,3 Prozent). Das sind die wichtigsten Ergebnisse desdena-Monitoringberichts "Alternative Antriebe in Deutschland (2/2019)".Insgesamt gab es in den ersten drei Quartalen 2019 2,5 Prozent mehrNeuzulassungen als im Vorjahreszeitraum. Wesentlicher Treiber des Marktwachstumsalternativer Antriebe sind SUVs und Wagen der oberen Mittelklasse. So wurden inden ersten drei Quartalen 2019 die meisten Fahrzeuge mit alternativem Antrieb inder Klasse der SUVs (43.164 Pkw), gefolgt von der oberen Mittelklasse (41.449Pkw) und der Mittelklasse (37.966 Pkw) zugelassen.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung sieht in denNeuzulassungen des aktuellen Jahres zwei Trends: "Positiv ist das weiterhinsteigende Interesse an alternativen Antrieben. Konterkariert wird das jedochdurch den weiterhin starken Absatz von Neuwagen mit hohem Kraftstoffverbrauch.Hier muss die Politik gegensteuern. Fördermaßnahmen für elektrifizierte Antriebeund ein CO2-Preis von 35 Euro die Tonne in sechs Jahren werden keineausreichende Lenkungswirkung hin zu effizienteren Fahrzeugen bewirken.Allerdings enthält das Klimapaket auch Maßnahmen, die eine entsprechende Wirkungentfalten können wie zum Beispiel die CO2-Komponente bei Dienstwagen und dieKFZ-Steuer. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Regelungen den gewünschtenErfolg bringen oder ob hier nachjustiert werden muss."Diesel legt erstmals wieder zu - Top-Seller aus DeutschlandDer Anteil der Neuzulassungen von Pkw mit Benzinantrieb verringerte sich in denersten drei Quartalen 2019 um 5,5 Prozent auf 59,5 Prozent. DieDiesel-Neuzulassungen stiegen um 3,6 Prozent auf insgesamt 885.856 Pkw. Damithaben Diesel ihren Marktanteil in den ersten drei Quartalen 2019 erstmals seit2015 wieder erhöht (um 1,0 Prozent auf 32,3 Prozent; Vergleichszeitraum sind dieersten drei Quartale 2015). Die Top-Seller der in Deutschland neu zugelassenenFahrzeuge mit alternativen Antrieben stammen in den ersten drei Quartalen 2019mehrheitlich von deutschen Herstellern (64 Prozent). Besonders hoch ist derdeutsche Hersteller-Anteil bei den Hybriden mit Ladesteckern (86 Prozent).Elektroautos und Hybride Treiber für Marktwachstum - Flüssiggas-Pkw legen zuDas größte absolute Wachstum alternativer Antriebe verzeichneten erneutHybridfahrzeuge ohne Ladestecker (HEV), deren Neuzulassungen gegenüber demVorjahreszeitraum um 90,76 Prozent auf 136.865 Pkw stiegen (+65.119 Pkw). IhrMarktanteil beträgt nun 5,0 Prozent gegenüber 2,7 Prozent im Vorjahr. Die Anzahlder Hybride mit Ladestecker (PHEV) stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum leichtum 3,6 Prozent auf 26.487 neu zugelassene Fahrzeuge (2018: 25.567). IhrMarktanteil bleibt mit 0,97 Prozent nahezu unverändert (+0,01 Prozent). DieNeuzulassungen batterieelektrischer Antriebe (BEV) erhöhten sich in den erstendrei Quartalen 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 94,93 Prozent auf47.903 Pkw (+23.329 Pkw) und übertrafen damit bereits Ende September dieNeuzulassungszahl des Gesamtjahrs 2018 deutlich (36.062 Pkw). Ihr Marktanteilsteigt von 0,92 Prozent auf 1,75 Prozent. Die Neuzulassungen vonErdgas-Fahrzeugen (CNG) sind nach einem sehr starken Jahr 2018 wiederzurückgegangen und liegen bis September 2019 bei 5.237 Fahrzeugen (2018: 10.057Pkw). Die Neuzulassungen von Flüssiggas-Fahrzeugen stiegen auf 6.950 Pkw (+3.616 Pkw) und verzeichneten mit +108,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraumdas größte relative Wachstum. Der Marktanteil verdoppelte sich entsprechend auf0,25 Prozent. Brennstoffzellen-Pkw erreichen mit 151 Pkw einen Marktanteil von0,01 Prozent.Stärkstes Marktwachstum in Thüringen und Hamburg, höchster Anteil in Berlin,größter Markt in BayernIn den ersten drei Quartalen 2019 wurden die meisten Pkw mit alternativenAntrieben erneut in Bayern (54.763 Pkw), Nordrhein-Westfalen (43.164 Pkw) undBaden-Württemberg (37.099 Pkw) neu zugelassen. Dies sind auch gleichzeitig diedrei Bundesländer mit dem höchsten Anteil von Hybriden mit und ohne Ladestecker.Das größte relative Marktwachstum erzielten Fahrzeuge mit alternativen Antriebenin Thüringen (+143,1 Prozent, 4.570 Pkw) und Hamburg (+108,9 Prozent, 8.783Pkw). Den höchsten Anteil an Neuzulassungen mit alternativen Antrieben hatBerlin (11,2 Prozent), gefolgt von Bremen (9,9 Prozent) und Bayern (9,8Prozent). Bei den reinen batterieelektrischen Pkw hat Thüringen (4,1 Prozent)vor Berlin (2,6 Prozent) und Schleswig-Holstein (2,5 Prozent) die höchstenNeuzulassungsanteile. 