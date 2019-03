Pkw-Neuzulassungen: Alternative Antriebe können Anstieg der CO2-Emissionen noch nicht aufhalten (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -- Elektro- und Erdgasfahrzeuge liegen 2018 zum ersten Mal über 5Prozent- Durchschnittliche CO2-Emissionen aller Neuwagen nehmen dennochweiter zu- Kuhlmann: "Der Markt braucht andere Preissignale"Der Markt für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb wie Strom oderGas entwickelt sich weiter positiv. Im Jahr 2018 machte ihr Anteil anden Pkw-Neuzulassungen in Deutschland erstmals mehr als 5 Prozent aus(2018: 5,3 Prozent, 2017: 3,4 Prozent). Im Januar und Februar 2019setzte sich der Trend fort und der Anteil stieg noch einmal deutlichauf 7,8 Prozent. Dennoch nahmen die durchschnittlichen CO2-Emissionenaller neu zugelassenen Pkw in Deutschland im Jahr 2018 weiter zu,weil immer mehr große, emissionsstarke Fahrzeuge verkauft werden. Dassind die wichtigsten Ergebnisse des neuen Monitoringberichts"Alternative Antriebe in Deutschland" der Deutschen Energie-Agentur(dena).Stärkster Zuwachs bei Erdgas- und HybridfahrzeugenDie Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativem Antriebsteigerten sich 2018 im Vergleich zu 2017 insgesamt um 54,2 Prozent.Am stärksten erhöhte sich der Absatz von Erdgasfahrzeugen: um 190,2Prozent auf 10.804 Pkw (+7.081). Auch Hybridfahrzeuge (ohneLadestecker) verzeichnen ein deutliches Plus von 78,9 Prozent undbleiben mit 98.816 Pkw die beliebteste alternative Antriebsart. Reinbatterieelektrische Fahrzeuge legten um 43,9 Prozent auf 36.062 Pkwzu und haben damit erstmals einen Marktanteil von mehr als einemProzent. Neben den alternativen Antrieben erreichten Dieselfahrzeuge2018 einen Anteil von 32,3 Prozent an allen Neuzulassungen (- 6,5Prozent), Benziner 62,4 Prozent (+ 4,7 Prozent).Insgesamt wurden 2018 rund 3,4 Millionen Pkw neu zugelassen, 0,16Prozent weniger als im Vorjahr. Damit ist die Zahl derPkw-Neuzulassungen das erste Mal seit vier Jahren nicht gestiegen.Ein wichtiger Grund dafür ist die Umstellung auf das neuePrüfverfahren WLTP im September 2018. Der höhere Aufwand zur Erhebungder realitätsnäheren Verbrauchs- und Emissionswerte führtevorübergehend zu Engpässen bei den Prüfständen, so dass dieHersteller nicht alle ihre Fahrzeugmodelle fristgerecht zertifizierenlassen konnten. Vor allem bei den weniger verkaufsstarkenalternativen Antrieben machte sich dies bemerkbar. Die Zahl derverfügbaren Modelle und der Neuzulassungen ging im vierten Quartal2018 zurück. Im laufenden Jahr sollte sich die Lage nach Einschätzungder dena entspannen und das Angebot an alternativen Antrieben wiedersteigen.CO2-Emissionen in Deutschland deutlich über europäischemDurchschnittTrotz des anhaltend positiven Trends beim Absatz von Pkw mitalternativem Antrieb nimmt der durchschnittliche Ausstoß vonCO2-Emissionen insgesamt weiter zu. Zwar liegen aufgrund derWLTP-Umstellung für das vergangene Jahr noch keine einheitlichen undvergleichbaren Daten vor, aber von Januar bis September sind diedurchschnittlichen CO2-Emissionen um 3,8 g auf 132,2 g CO2/kmgestiegen. Die dena geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auchim vierten Quartal 2018 fortgesetzt hat. Hauptursache dafür ist, dass2018 erneut mehr SUVs und Geländewagen und weniger Klein- undKompaktwagen zugelassen wurden. Die Emissionen der in Deutschland neuzugelassenen Pkw liegen auch weiterhin deutlich über dem europäischenDurchschnitt. Dieser lag 2017 bei 118,5 g CO2/km. Ziel der EU ist es,die durchschnittlichen CO2-Emissionen der europäischen Neuwagenflottebis 2021 auf 95 g CO2/km zu senken.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, sieht inden Neuzulassungen des letzten Jahres vor allem zwei Trends: "Erstensein kontinuierlich steigendes Interesse an alternativen Antrieben,das die Hersteller leider zur Zeit nicht vollständig bedienen können;zweitens einen bedauerlich hohen Absatz von Neuwagen mit sehr hohenEmissionen. Diese Fahrzeuge werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auchnoch in zehn Jahren auf Europas Straßen fahren. Um hiergegenzusteuern, braucht es andere Preissignale im Markt. DieBundesregierung sollte jetzt gezielt Impulse für die Reduzierung derTreibhausgasemissionen im Verkehrssektor setzen. Die NationalePlattform Zukunft der Mobilität wird dazu hoffentlich sehr baldMaßnahmen vorlegen, die in das für 2019 geplante Klimaschutzgesetzeinfließen können. An diesem Gesetz wird sich zeigen, wie ernst esder Politik mit der klimafreundlichen Mobilität ist."Zum dena-MonitoringberichtDer Monitoringbericht "Alternative Antriebe in Deutschland" wurdevon der dena-Initiative "Informationsplattform Pkw-Label" erstelltund ist unter www.pkw-label.de/mediathek/downloads verfügbar. AlsGrundlage dienten Pkw-Neuzulassungsdaten vom Kraftfahrt-Bundesamt.Die Plattform wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energiegefördert. Unter www.pkw-label.de bietet sie weitere Informationen zuemissionsarmen Fahrzeugen.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena),Natalie FechnerChausseestraße 128 a,10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-848,Fax: +49 (0)30 66 777-699E-Mail: presse@dena.de,Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell