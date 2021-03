Pizza Hut: Der neuste Coup hat es in sich!

Pizza Hut ist die neueste Restaurantkette, die auf Drive-Through-Optionen setzt. Die Yum! Brands, Inc. (NYSE:YUM) kündigte am Dienstag ein spezielles digitales Abholfenster für Bestellungen an.

Was passiert ist

Pizza Hut’s neue Abholfenster-Initiative heißt The Hut Lane und wird an mehr als 1.500 Standorten in den USA verfügbar sein, so Pizza Hut in einer Pressemitteilung.

Die Pizzakette war die erste in ihrer Branche, die eine ...



