Pizza Hut International feiert ikonische Original Pan® Pizza

Plano, Texas (ots/PRNewswire) - Die Marke feiert ihr 40-jähriges Jubiläum, indem sie den globalen Pizza-Monat (Global Pizza Month) im Oktober erklärt und in über 50 Ländern eine Scheibe zum Anstoßen aufwirft- Die 1980er Jahre lieferten viele Ikonen, aber keine war einprägsamer oder kitschiger als die oft imitierte, nie duplizierte Pizza Hut Original Pan Pizza. Der Menüpunkt hat das Pizza-Erlebnis für immer verändert und übertrifft mit 40 Jahren weiterhin die Erwartungen als die befriedigendste und nachsichtigste Pizza, die es gibt. Zu Ehren der Ikone veranstaltet Pizza Hut eine Feier auf 55 seiner globalen Märkte, erklärt den Oktober Global Pizza Month und serviert Sonderangebote für Fans auf der ganzen Welt.Die Feier wird die Entwicklung des legendären Gerichts sowie die Geschichte der Marke "Jetzt liefert das" ins Rampenlicht rücken, die für ihre globale Reichweite, Zugänglichkeit und ihr Engagement spricht, es allen zu erleichtern, das zu bekommen, was sie wollen. Die Digital-First-Kampagne erfüllt das Versprechen, dass die Pan Pizza die ultimative Zufriedenheit bietet und dass Pizza Hut International überall und jederzeit die zufriedenstellendste Erfahrung bietet."Niemand liebt Pizza mehr als wir. Und bis heute gibt es nichts Befriedigenderes oder Vereinheitlichenderes als diesen ersten, leckeren Bissen", sagte Vipul Chawla, Präsident von Pizza Hut International. "Es liegt einfach in unserer DNA, zugängliches Glück zu liefern. Wir denken ständig an eine zweite Portion - größere, bessere und innovativere Menüpunkte, welche die Welt zusammenbringen, eine Pfanne nach der anderen."Seit 1958 ist Pizza Hut bestrebt, seine Kuchen mit den besten Zutaten zuzubereiten, ohne dabei den Geschmack zu beeinträchtigen oder Abkürzungen zu nehmen. Heute erkennt Pizza Hut, dass die Verbraucher mehr von ihrem Esserlebnis erwarten, und bietet neue Möglichkeiten, Kult zu werden, indem sie sich an die Kultur anpassen, originell bleiben und zum Allgemeinwohl beitragen."Pizza Hut hat nie die Leidenschaft oder den Geschmack für das verloren, was die Original Pan Pizza 1980 inspirierte", sagte Ana Maria Rodriguez, Leiterin für Innovation und Qualität der Lebensmittel von Pizza Hut International. "Wir stellen unser Essen und unsere Kunden immer an die erste Stelle. Seit dem Debüt unseres klassischsten Menüpunkts vor 40 Jahren bleiben wir zukunftsorientiert und für immer jung und kuratieren Ideen aus der ganzen Welt, um weiterhin mit jedem Pan Pie zu liefern."Das Jubiläum der Pan von Pizza Hut bietet weltweite Werbegeschenke für Fans, Sonderangebote und vieles mehr.