Pizza Hut Aktie: Diese neue Partnerschaft steht bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Kunden von Pizza Hut sind “super aufgeregt” über die Aussicht, im Rahmen einer landesweiten Partnerschaft mit Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) eine Pizza mit pflanzlichem Belag bestellen zu können, sagte der Interimspräsident von Pizza Hut, Kevin Hochman, am Mittwoch in einem Interview mit Fox Business.

Wert-Angebot

Die Yum! Marken, Inc. (NYSE:YUM) positioniert sich weiterhin, um Marktanteile in der sich abmühenden Restaurantbranche zu erobern, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung