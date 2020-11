Pizza Hut Aktie: Darum arbeiten sie mit Beyond Meat zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Pizza Hut ist die erste nationale Pizzakette, die ihren Kunden einen Belag auf pflanzlicher Basis anbietet, den Yum! Marken, Inc. (NYSE:YUM), sagte am Dienstag.

Was geschah

Pizza Hut schließt sich mit Beyond Meat Inc. (NASDAQ:BYND) zusammen, um eine neue Reihe von “Beyond Pan Pizzas” zu schaffen, darunter die Beyond Italian Sausage Pizza und die Great Beyond Pizza. Die Beyond Pan Pizzas wurden von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung