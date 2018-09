Pixum wird 18: Zur photokina feiert der Online-Fotoservice seine Volljährigkeit (FOTO)

--------------------------------------------------------------MEHR INFORMATIONENhttp://ots.de/gfXwZR--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Ein Pionier und führender Anbieter im Bereich Online-Fotoservicesin Europa feiert zur photokina seinen 18. Geburtstag: Pixum ist abdem 20. September 2018 'volljährig'. Pünktlich zur internationalenLeitmesse der Foto- und Imaging-Branche ging vor 18 Jahren die erstePixum Webseite online. Seitdem ist das Unternehmen eng mit derphotokina verbunden: Als diesjähriger Hauptsponsor des offiziellenRahmenprogramms "PROLOGUE by photokina" feiert Pixum seinenGeburtstag mit einer Reihe spannender Events fürFotografie-Begeisterte sowie mit einer eigenen Jubiläums-Webseite.Wenn bei Pixum zur diesjährigen photokina die Sektkorken knallen,stößt der Online-Fotoservice auf sein 18-jähriges Bestehen an.Gründer und Geschäftsführer, Daniel Attallah blickt zurück: "Dieletzten 18 Jahre waren besonders für mich als Gründer sehr bewegend.Damals haben wir zu dritt angefangen und waren einer der erstenOnline-Fotoservices in Deutschland. Heute sind wir der Einzige ausder Gründerzeit, der noch existiert, beschäftigen über 140Mitarbeiter und wachsen kontinuierlich weiter. Wir haben stets aufein gesundes, nachhaltiges Wachstum gesetzt. Das zahlt sich jetztaus. Deshalb können wir uns sicher auf noch viele weitere PixumGeburtstage freuen." Auch wenn Pixum volljährig wird, hat derOnline-Fotoservice seinen Start-Up-Spirit beibehalten. Neben demstetigen Ausbau des Produktportfolios zählt die Gründung desOnline-Shops artboxONE im Jahr 2014, zu den vielen Meilensteinen derUnternehmensgeschichte.Um seinen Geburtstag gebührend zu feiern, hat Pixum eigens eineJubiläums-Webseite ins Leben gerufen. Besucher vonhttps://www.pixum.de/18-jahre haben unter anderem die Möglichkeit,sich die Chance auf tolle Gewinnspielpreise zu sichern. Darüberhinaus veranstaltet Pixum diverse Events im Rahmen des offiziellen"PROLOGUE by photokina", zu denen sich jeder anmelden kann. Dazuzählen die Pixum Fotoworkshops "Malen mit Licht" (26.9.) sowie "Fotosmit Smartphone & Co." (28.09.). Bei der Pixum Fototour "Null500 -Wenn die Stadt noch schläft" (29.09.) können sich die Teilnehmer aufeine fotografische Entdeckungsreise durch die Rheinmetropole begebenund erleben, wie Köln erwacht. Außerdem findet mit der "Büdchentour"(27.9. & 29.9.) ein außergewöhnlicher Photowalk statt, der die'Kiosk-Kultur' Kölns zum Thema hat. Ein absolutes Highlight ist dieInstagram Ausstellung "COLOURFUL WORLD", die im Kölner le.coin vom27. bis 30. September kostenlos zugänglich ist.Weitere Informationen und alle Event-Termine im Überblick unter:https://www.pixum.de/workshopsPressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell