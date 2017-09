Pixum holt Instagram-Bilder in die Realität: Instagram Vernissage #bilderlieben am 16.09. in Köln (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zur Vernissage anmeldenhttp://ots.de/BtKXD--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Scrollen, liken, scrollen - die Social Media-Plattform Instagrambegeistert täglich Millionen Menschen mit großartigen digitalenFotografien. Der Online-Fotoservice Pixum bringt eine Bilderauswahlvon sechs erfolgreichen Instagram-Fotografen mit insgesamt mehrerenhunderttausend Fans nun in die Realität - und macht ihre Werke damitganz wortwörtlich greifbar. Am 16. September findet von 13 bis 20 Uhrim Helios37 und in der STAPEL.BAR in Köln die erste Pixum InstagramVernissage statt. Motto und Titel lauten gleichermaßen: #bilderliebenÜber 40 Fotografien der Instagram-Künstler @palomaparrot,@sebnero, @lulovas, @pramoediya, @suhariadika und @lacaroline werdendabei als hochwertige Pixum Wandbilder ausgestellt.Der Eintritt zur Veranstaltung ist mit einem kostenfreien Ticketmöglich, für das sich die Besucher online auf der PlattformEventbrite anmelden können: http://pxm.li/ggroe0QDie Vernissage wird begleitet von einer einzigartigen Lichtshow,stimmungsvoller Musik und einer großen Fotoaktion mit Giveaways fürdie Besucher. Die Künstler selbst sind am Tag der Veranstaltungebenfalls vor Ort und präsentieren ihre Werke. Auf Instagram zähltihre Anhängerschaft insgesamt über 500.000 Fans.Die thematischen Schwerpunkte der gezeigten Exponate sind sehrunterschiedlich, weshalb sich die Besucher über eine ausgewogeneBildauswahl freuen können. Die Motive reichen von stimmungsvollenLandschaftsbildern über kunstvolle Architektur-Motive,ausdrucksstarke Portraits bis hin zu fantasievollen Fotografien vonalltäglichen und außergewöhnlichen Objekten.Als Online-Fotoservice steht Pixum für die Verbundenheit und dieLiebe zur Fotografie. Die erste Instagram Vernissage des Unternehmensmit dem Titel #bilderlieben spiegelt dies wider und wird ihreBesucher dank großartiger Bilder von professionellen Künstlern mitSicherheit ebenfalls für das Thema Fotografie begeistern.Pixum Instagram Vernissage #bilderliebenSamstag, 16.09.2017, 13:00 - 20:00 UhrHelios37 & STAPEL.BAR, Heliosstr. 37, 50825 Köln EhrenfeldMit Bildern von @palomaparrot, @sebnero, @lulovas, @pramoediya,@suhariadika und @lacarolineAnsprechpartnerin für Presse-Akkreditierungen:Melanie Goerespresse@pixum.com02236 - 886 - 317Pressekontakt:Ingo Kreutz und Melanie GoeresE-Mail: presse@pixum.deFon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell