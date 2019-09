--------------------------------------------------------------Mehr zur Aktionhttp://ots.de/nwuCB4--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Im Rahmen der Cannes Corporate Media & TV Awards werden jedes Jahrdie weltbesten Wirtschaftsfilme, Online-Medien, Dokumentationen undReportagen prämiert. Aus über 900 Einreichungen kürte eineinternationale Jury nun die 149 besten Werke. Der Online-FotoservicePixum darf sich 2019 zu den glücklichen Gewinnern zählen. Für denFilm "Pixum - Mein Herzensmoment" erhielt das Kölner Unternehmen eineder begehrten Delphin-Trophäen in Silber und gehört damit zu denbestplatzierten in der Kategorie "Social Media- und Kurzvideos".Der Film "Mein Herzensmoment" mit inzwischen fast 250.000YouTube-Aufrufen entstand in enger Zusammenarbeit mit der BloggerinAnne Dirfard von @170QM und wurde von der ProduktionsfirmaBUZZ'N'FURY aus Hamburg realisiert. Er erzählt die Geschichte vonKlaus Dahl und seiner Tochter Anne Dirfard, die für ihren Vaterseinen Lebenstraum in Erfüllung gehen lässt. Zu seinem 70. Geburtstagüberrascht sie ihn mit einer Fotoausstellung aus seinen eigenenBildern. Wie er auf die Überraschung reagiert und warum nicht nur dieFotos, sondern auch der Ort der Ausstellung eine besondere Bedeutungfür ihn haben, zeigt der Film in wunderschönen Bildern.Pixum unterstützte bei der konzeptionellen und organisatorischenUmsetzung der gesamten Aktion und stellte für die Ausstellung überzwei Dutzend hochwertige Pixum Wandbilder zur Verfügung. Ingo Kreutz,Pixum Pressesprecher: "Als Anne mit der Idee, ihren Vater zuüberraschen, auf uns zukam, waren wir sofort begeistert. Bei Pixumsorgen wir dafür, dass unsere Kunden ihre schönsten Erinnerungen fürimmer festhalten können. Für Anne und Klaus ist uns das mit dieserAktion auf mehrfache Weise gelungen. Dass diese wunderschöneGeschichte nun auch noch so einen hochkarätigen Preis erhält, ist füralle, die daran mitgewirkt haben, eine tolle Bestätigung."Mehr Informationen unter https://www.pixum.de/herzensmomentePressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell