Pixum als Deutschlands bester Online-Shop 2018 ausgezeichnet (FOTO)

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und derNachrichtensender n-tv haben im Rahmen einer repräsentativenVerbraucherumfrage die besten deutschen Online-Shops 2018 ermittelt.Dabei wurde der Kölner Online-Fotoservice Pixum zum wiederholten Malemit dem ersten Platz in der Kategorie "Fotoanbieter ohne Filialnetz"ausgezeichnet. In den Bereichen "Kundenservice", "Internetauftritt","Preis-Leistungs-Verhältnis" sowie "Versand und Rücksendung"vergaben die Teilnehmer der Umfrage Bestnoten für Pixum.Insgesamt nahmen über 42.000 Kunden an der Befragung zu"Deutschlands beste Online-Shops 2018" teil, die jährlich vomDeutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensendern-tv durchgeführt wird. Im Vergleich mit 13 anderen Unternehmen ausder Kategorie "Fotoanbieter ohne Filialnetz" erhielt Pixum dabeiabermals den höchsten Zuspruch und landete nach 2015 und 2016 auch2018 auf dem ersten Platz.Ingo Kreutz, Pressesprecher bei Pixum, nahm den Preis am gestrigenAbend in Berlin entgegen: "Wir freuen uns sehr über diese großartigeBewertung und bedanken uns für den tollen Zuspruch. Eine unsererÜberzeugungen lautet schon seit vielen Jahren: 'Unsere Kundenentscheiden, was gut ist'. Die Auszeichnung als Deutschlands besterOnline-Shop 2018 ist eine sehr schöne und motivierende Bestätigungdafür, dass wir mit dieser Einstellung genau richtig liegen."Pixum gehört zu den ersten Online-Fotoservices, die in Deutschlandgegründet wurden und ist zudem das einzige deutsche Unternehmen ausder Gründerzeit, das heute noch existiert. Zur diesjährigen photokinafeiert Pixum bereits sein 18-jähriges Bestehen.