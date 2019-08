Der Pixum Super Cup zwischen Flensburg und Kiel sowie der Saisonauftakt der Liqui Moly Handball-Bundesliga 2019/20 ab Mittwoch live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt alle 306 Spiele der Saison 2019/20 live undgrößtenteils exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der SkyKonferenz- Zum Auftakt im Free-TV: Der Pixum Super Cup SGFlensburg-Handewitt - THW Kiel am Mittwoch ab 19.00 Uhr live auf SkySport News HD / die Auslosung des DHB-Pokal-Achtelfinals mit PascalHens und Marco Rose im Anschluss live- Am Donnerstag und Sonntag überträgt Sky den 1. Spieltag derneuen Saison live und exklusiv, u.a. mit Leipzig - Berlin, Melsungen- Flensburg und Kiel gegen Göppingen- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei den Handball-Übertragungenvon Sky live dabei seinAm Donnerstag startet die Liqui Moly Handball-Bundesliga in ihre54. Spielzeit. Die vergangen Saison macht Lust auf mehr: bis zumletzten Spieltag lieferten sich die Rivalen aus Flensburg und Kielein spannendes Titelrennen und die Entscheidung im Abstiegskampf, andessen Ende der VfL Gummersbach erstmals den Gang in dieZweitklassigkeit antreten musste, hätte dramatischer nicht seinkönnen.Auch in der Saison 2019/20 zeigt Sky alle 306 Spiele live, diemeisten davon exklusiv im deutschen Fernsehen. In der Regeldonnerstags und sonntags berichtet Sky live und bietet die Partiendes Tages wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz an. Inden Hallen und im Studio setzt Sky in der neuen Spielzeit auf dasbewährte Team um die Sky Experten Stefan Kretzschmar, Martin Schwalbund Heiner Brand, die Moderatoren Katharina Kleinfeldt, Jens Westen,Gregor Teicher und Dennis Baier sowie die Kommentatoren KarstenPetrzika und Markus Götz.Der Pixum Super Cup am Mittwochabend frei empfangbar auf Sky SportNews HD, die DHB-Pokalauslosung mit Pascal Hens und Marco Rose imAnschluss liveNoch bevor die DKB Handball-Bundesliga in die neue Saison startet,findet am Mittwochabend der Pixum Super Cup statt. Die Partiezwischen dem Meister SG Flensburg-Handewitt und dem Pokalsieger THWKiel ist zugleich die 100. Auflage des Nordderbys und wird fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD live übertragen. Ab19.00 Uhr begrüßt Moderatorin Katharina Kleinfeldt die Zuschauer inDüsseldorf. Moderator Karsten Petrzika und Sky Experte StefanKretzschmar kommentieren die Partie.Im Anschluss an die erste Titelentscheidung der neuen Saisonüberträgt Sky Sport News HD auch die Achtelfinal-Auslosung desDHB-Pokals live. Weltmeister Pascal Hens und Marco Rose, Trainer desFußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, fungieren als"Losfeen".Der erste Saisonspieltag am Donnerstag und Sonntag liveAm Eröffnungswochenende stehen acht Partien der Liqui MolyHandball-Bundesliga auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr berichtet Sky amDonnerstag von den ersten drei Begegnungen der neuen Saison. Unteranderem sind dann die beiden Aufsteiger im Einsatz: der HBWBalingen-Weilstetten muss zum Auftakt in Magdeburg ran (Kommentator:Karsten Petrzika), die HSG Nordhorn-Lingen empfängt den Bergischen HC(Heiner Brand und Dennis Baier kommentieren). Moderator GregorTeicher führt durch die Konferenz.Das Topspiel am Sonntag findet in Leipzig statt, wo der heimischeSC die Füchse Berlin empfängt. Stefan Kretzschmar, Karsten Petrzikaund Jens Westen berichten ab 13.00 Uhr live. Direkt im Anschlussdaran führt Katharina Kleinfeldt ab 15.25 Uhr durch die Konferenz dervier Nachmittagsspiele. Unter anderem treffen dann die MT Melsungenauf den Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt (Martin Schwalb undMarkus Götz kommentieren) und der THW Kiel auf FRISCH AUF! Göppingen(Kommentator: Heiko Mallwitz).Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmendes Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar,wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleHandballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbarsverfügbar.Der Pixum Super Cup und der 1. Spieltag der Liqui MolyHandball-Bundesliga live bei Sky:Mittwoch:19.00 Uhr: SG Flensburg Handewitt -THW Kiel auf Sky Sport News HDim Anschluss: die Auslosung des DHB-Pokal-AchtelfinalsDonnerstag:18.30 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport 2 HD18.30 Uhr: SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten auf Sky Sport 3HD18.30 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen - Bergischer HC auf Sky Sport 4 HD18.30 Uhr: HSG Wetzlar - TBV Lemgo Lippe auf Sky Sport 5 HDSonntag:13.00 Uhr: SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin auf Sky Sport 2 HD15.25 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport 2 HD15.55 Uhr: MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 4HD15.55 Uhr: THW Kiel - FRISCH AUF! Göppingen auf Sky Sport 5 HD15.55 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - Rhein-Neckar Löwen auf SkySport 6 HD15.55 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - TSV GWD Minden auf Sky Sport 7HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell