Pixellu bringt SmartAlbums 2019 auf den Markt, das revolutionäre Update zu seiner beliebten Fotoalbum-Designsoftware

Mit der Einführung von SmartAlbums 2019 hält Pixellu seinVersprechen ein, Fotografen Zeit zu sparen und liefert neueFunktionen, die den Prozess der Albumgestaltung rationalisieren.Seattle (ots/PRNewswire) - Die neueste Version derDrag-and-Drop-Album-Designsoftware von Pixellu wurde als Reaktion aufdas Feedback der Benutzer entwickelt. Zusätzlich zu der bereitsintuitiven Benutzeroberfläche, den schönen Layouts und denzeitsparenden Funktionen bietet SmartAlbums 2019 nun die Möglichkeit,Bildanpassungen und s/w-Konvertierungen direkt in der Softwarevorzunehmen. Weitere neue Funktionen umfassen die Möglichkeit, sowohleinzelne Seiten als auch Doppelseiten zu gestalten, mehrzeiligen Textzu schreiben und ihre doppelseitigen Designs schnell zu spiegeln.Fotoalben bieten einen wertvollen Mehrwert für Fotografen, dieihre Einnahmen steigern wollen. Der Verband der professionellenFotografen Amerikas empfiehlt einen Aufschlag von fast 300 %. Albenbieten daher offensichtlich eine lukrative Gewinnmöglichkeit. DasEntwerfen von Alben kann jedoch Tage dauern und diese Gewinnmargenschnell in Anspruch nehmen.Der benutzerorientierte Ansatz von Pixellu spiegelt sich in denneuesten Updates von SmartAlbums wider. Die Spiegelung mit einemKlick und die Implementierung von Einzelseitendesigns sorgen füreinen verbesserten Workflow. Mehrzeiliger Text sowies/w-Konvertierung und Farbtonanpassungen innerhalb von SmartAlbumsbieten mehr Kontrolle über das endgültige Albumdesign.Die globale Nachfrage für den digitalen Fotografiemarkt wird auf110 Mrd. US-Dollar geschätzt. Fotografen stehen in einem starkenWettbewerb mit externen Märkten, einschließlich des schnellwachsenden Mobilfunksektors. Viele Fachleute sind ständig auf derSuche nach Möglichkeiten, ihre Dienstleistungen zu differenzieren undsich von der Masse abzuheben. Bündig gestaltete Fotoalben bieten einelukrative Gelegenheit, da der Weltmarkt bis 2022 voraussichtlich 6,51Mrd. US-Dollar erreichen wird. SmartAlbums 2019 hilft Fotografen,schnell ein Fotoalbum für ihre Kunden zu erstellen, um dieseNachfrage zu erfüllen."Wir sind stolz darauf, ein Produkt zu liefern, das es Fotografenleicht macht, den globalen Markt für Fotoalben zu erschließen", sagteDaniel Usenko, Mitbegründer von Pixellu. "Wir sind ständig auf derSuche nach Möglichkeiten, unsere Software zu verbessern und habenunsere Benutzer gefragt, was sie von SmartAlbums erwarten. Dieseneuesten Updates beruhen auf diesen Umfragen und sind einige derbesten, die wir bisher anbieten können.""SmartAlbums bedeutet für das Albumdesign das, was die digitaleEntwicklung für die Fotografie bedeutete. Eine totale Revolution - esgibt nichts Vergleichbares. Ich habe in den letzten zehn Jahren vieleLösungen ausprobiert, und SmartAlbums schlägt wirklich alle anderen."- Sergio, FotografZur Feier der Einführung von SmartAlbums 2019 bietet Pixellu einenSpezialrabatt von 25 % auf den regulären Preis an. WeitereInformationen zu SmartAlbums 2019 finden Sie unterpixellu.com/smartalbums (https://pixellu.com/smartalbums/).Informationen zu Pixellu:Pixellu hat es sich zur Aufgabe gemacht, einfache und schöneLösungen für die Welt der Fotografie zu entwickeln. Pixellu wurde2010 von zwei Hochzeitsfotografen gegründet und nutzt Technologie, umSoftware zu entwickeln, die Fotografen hilft, Zeit zu sparen und einerfüllteres Leben zu führen. Weitere Informationen über die neuesteVersion von SmartAlbums finden Sie unterpixellu.com/smartalbums/smartalbums2019(https://www.pixellu.com/smartalbums/smartalbums2019/). Mehr überPixellu und das speziell für Fotografen entwickelte Softwareangebotfinden Sie unter pixellu.com (https://pixellu.com/).https://www.pixellu.com/smartalbums/smartalbums2019/Contact:info@pixellu.comOriginal-Content von: Pixellu, übermittelt durch news aktuell