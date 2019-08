Pixel, Profis, Partnerschaften: Mercedes-Benz steigt bei Kölner eSports-Team ein (AUDIO)

Köln (ots) -Automobilhersteller baut eSports-Engagement weiter aus MANUSKRIPTMIT O-TÖNENAnmoderation:Jeden Tag acht bis zwölf Stunden Videospiele zocken und damit Geldverdienen. Das klingt für viele nach einem Traumberuf. Aberprofessionelle eSportler wissen: Es ist ein harter Job. MehrereStunden täglich trainieren, allein oder im Team, und viele Reisen,denn die Turniere finden auf der ganzen Welt statt. Spiele amComputer sind längst ein echter Sport geworden - und einMilliardengeschäft. Auch branchenfremde Unternehmen wie derStuttgarter Automobilhersteller Mercedes-Benz engagieren sich ineSports, um damit vor allem die junge Zielgruppe zu erreichen.Mercedes-Benz startete bereits vor anderthalb Jahren als Partner derESL sein eSports-Engagement, seit Oktober 2018 ist der Autoherstellerglobaler Mobilitätspartner der ESL. Anfang 2019 folgte der logischenächste Schritt: Das Unternehmen wurde Teilhaber bei SK Gaming, einemder erfolgreichsten deutschen eSports-Teams. Bettina Fetzer,Marketingleiterin Mercedes-Benz Cars, erläutert die Hintergründe.O-Ton Bettina FetzerWir wollten bei eSports nicht nur ein reiner Sponsoring-Partnersein, sondern ein organischer Teil der eSports-Community. Somit sindwir als Marke authentischer mit dem Ganzen verknüpft. (0:13)Sichtbar wird die Partnerschaft durch den Mercedes-Stern auf demTrikot der fünf Jungs aus Köln. Damit verschafft sich die Marke einenauthentischen Zugang zu einer technikaffinen und jungen Zielgruppe.Die virtuelle Sportart ist nämlich ein Phänomen, das schierunfassbare Zuschauermengen anzieht. eSports eignet sich als Plattformalso optimal, um junge Menschen zu erreichen.O-Ton Bettina FetzerWir haben dort eine Zielgruppe, die ist 18 bis 34 Jahre alt, undmit denen gehen wir in den Dialog. Deswegen ist es die perfekteErgänzung zu unseren sonstigen Sponsoring-Maßnahmen. (0:09)eSports hat in den letzten Jahren einen regelrechten Imagewandeldurchlebt. Was bis vor kurzem noch eine Nische für Nerds war, istschon fast eine Art Breitensport geworden. Laut einer Studie desamerikanischen Marktforschungsinstituts Newzoo wuchsen im Jahr 2018die weltweiten Zuschauerzahlen auf 454 Millionen und der Marktumsatzlag bei über 900 Millionen US-Dollar.O-Ton Bettina FetzereSports ist eine der wenigen echten globalen Sportarten. eSportshat keine Grenzen, die Menschen, die miteinander spielen, kommen ausaller Welt und das Streaming erfolgt 24/7. Die Community ist globalerund dennoch viel enger untereinander verknüpft, als das beitraditionellen Sportarten der Fall ist. Die Spieler kommen ausunterschiedlichen Herkunftsländern, man braucht schnelle Reflexe undauch ein hohes Maß an taktischem Denkvermögen. Und dieseProfessionalität - gepaart mit dem echten Teamgeist und derinternationalen Community - empfinden wir als sehr bereichernd.(0:35)Abmoderation:Mercedes-Benz engagiert sich bereits seit gut zwei Jahrenerfolgreich im eSports und ist seit Anfang des Jahres Teilhaber ameSports-Team SK Gaming aus Köln. Wie das eSports-Engagement vonMercedes-Benz genau aussieht, können Fans und Besucher auf derdiesjährigen gamescom vom 20. bis 24. August in Köln erleben.Pressekontakt:Mercedes-Benz: Claudia Merzbach, 0711 17 95379Manuel Müller, 0711 17 95299all4radio: Lydia Bautze, Mareike Helgert, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell