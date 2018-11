Pixalate nimmt 12 neue MRC-akkredierte Messgrößen hinzu und ist damit als erster Anti-Ad-Fraud-Spezialist für die SIVT-Filterung bei Display, In-App, Video und OTT akkreditiert

Unternehmen zur Verhütung von Werbetrug bietet jetzt 17 vom MRCakkreditierte Messwert-Bereiche, um den heutigenplattformübergreifenden Risiken zu begegnenLos Angeles (ots/PRNewswire) - Pixalate(http://www.pixalate.com/), die weltweit erste Plattform fürübergreifenden Schutz zur Erkennung und Verhütung von Werbebetrug,gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom Media Rating Council(http://mediaratingcouncil.org/) (MRC) die Akkreditierung für dieErkennung und Filterung von Sophisticated Invalid Traffic ("SIVT")für Connected TV/Over-The-Top (OTT) Video- Ad Impressions(branchenweit erstmalig), mobile In-App Video- und Display-AdImpressions, und Desktop- und mobile Web-Video-Ad Impressionserhalten hat.Pixalate bietet damit insgesamt 17 MRC-akkreditierteMesswert-Bereiche, darunter 12 neu hinzugekommene:- Mobile In-App: Video- und Display-SIVT-Erkennung und Filterung;über Video- und Display-geschaltete Ad Impressions; Sichtbarkeitder Anzeige- OTT: Video-SIVT-Erkennung und Filterung; über Video geschaltete AdImpressions- Mobile Web: Video-SIVT-Erkennung und Filterung; über Videogeschaltete Ad Impressions; Sichtbarkeit der Anzeige- Desktop: Video-SIVT-Erkennung und Filterung; über Video geschalteteAd ImpressionsDigitale Werbung läuft längst nicht mehr isoliert ab, underfolgreiches Zielgruppen-Targeting macht es erforderlich, dasPublikum dort anzusprechen, wo es gerade digital unterwegs ist, beimSpielen auf dem Mobiltelefon, beim Einkaufen am Laptop oder beimStreamen von On-Demand-Shows. Die Verbraucher sind mehr denn jegeräteübergreifend im Netz, doch Betrugsraten im durchschnittlichzweistelligen Bereich (http://info.pixalate.com/q2-2018-programmatic-traffic-quality-report) auf einer ständig wachsenden Anzahl vonPlattformen sind ein größeres Risiko als jemals zuvor, was sowohlWerbeausgaben als auch Markenreputation angeht."Betrüger sind über alle Geräte und Kanäle hinweg aktiv, und zwarrund um die Uhr - so etwas wie eine Auszeit kennen sie nicht",erklärt Jalal Nasir, CEO von Pixalate. "Wir sind stolz darauf, dieweltweit erste akkreditierte Plattform-übergreifende Lösung fürKäufer und Plattform mit End-to-End Schutz für das gesamte Ökosystemeinschließlich OTT, mobile In-App, mobile Web und Desktop anbieten zukönnen"."Wir gratulieren Pixalate zur Erweiterung seines Portfolios anMRC-akkreditierten Messwerten", sagt George W. Ivie, ExecutiveDirector und CEO des MRC. "Die Vermarkter von heute sind gezwungen,ihre Investitionen in einer Vielzahl von digitalen Umgebungen zuschützen, und die aktuelle Ergänzung demonstriert erneut PixalatesPosition als Marktführer, der den Vermarktern beim Management dieserRisiken zur Seite steht"."Mit der exponentiellen Zunahme von programmatischer Werbung überalle Kanäle hinweg sind auch die Forderungen nachbildschirmübergreifender Qualitätsmessung und Lösungen für dasRisikomanagement immer lauter geworden", erklärt Rebecca Skrak,Senior Vice President Operations bei RhythmOne. "Wir sind stolzdarauf, mit Pixalate zusammenzuarbeiten, um vor unzulässigemDatenverkehr zu schützen und die Qualität im gesamtenprogrammatischen Ökosystem zu verbessern".Mit Pixalate auf dem Laufenden bleiben:- Blog- LinkedIn- TwitterInformationen zu PixalatePixalate, das einzige auf kanalübergreifende Betrugserkennungspezialisierte Unternehmen, arbeitet mit Marken und Plattformenzusammen, um unzulässigen Datenverkehr zu verhindern und die Qualitätdes Werbeinventars zu verbessern. Dazu bieten wir das einzige Systemmit koordinierten und übergreifenden Lösungen zur verbessertenErkennung, Diagnose und Beseitigung von Werbebetrug für die BereicheDesktop, mobile Web, mobile In-App und OTT an. Pixalate ist eine vomMRC akkreditierte Lösung für die Aufspürung und Verhütung vonSophisticated Invalid Traffic (SIVT) in allen Desktop-, mobile Web,mobile In-App und OTT-Werbeformaten. www.pixalate.comPressekontakt:tyler@pixalate.comOriginal-Content von: Pixalate, übermittelt durch news aktuell