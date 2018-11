Pixalate erhält als erstes Unternehmen die MRC-Akkreditierung für die Erkennung und Filterung von unzulässigem OTT-Datenverkehr

Wegweisende Akkreditierung und neue Technologien bringen dieBranche im Kampf gegen Werbebetrug bei OTT voranLos Angeles (ots/PRNewswire) - Pixalate(http://www.pixalate.com/), die weltweit umfassendste Plattform zurErkennung und Verhütung von Werbebetrug, hat als erstes Unternehmendie Akkreditierung vom Media Rating Council (MRC)(http://mediaratingcouncil.org/) für die Erkennung und Filterung vonSophisticated Invalid Traffic (SIVT) bei Over-The-Top (OTT)Video-Werbeaufrufen (Ad Impressions) erhalten. Mit diesemwegweisenden Erfolg positioniert sich Pixalate als die derzeiteinzige akkreditierte Lösung für Werbetreibende zum Schutz ihrerwachsenden OTT-Werbeinvestitionen. Darüber hinaus hat Pixalate auchdie Akkreditierung für sein Ad-Impression-Tracking bei Videodienstenerhalten, die über OTT-Server bereitgestellt werden.Da bereits über 80 % der amerikanischen Haushalte über OTT-Diensteverfügen, schätzt Tru Optik, dass die globalen OTT-Werbeausgaben bis2020 rund 50 Milliarden USD erreichen werden. Eine Analyse vonPixalate zeigt, dass die globalen OTT-Betrugsraten durchschnittlich19 % betragen, und prognostiziert, dass Werbetreibende dadurch imJahr 2020 voraussichtlich 10 Milliarden USD an OTT-Ausgaben verlierenwerden. Angesichts der wachsenden Bedeutung von OTT-Zielgruppen istes entscheidend, dieses Potential ohne Gefährdung vonMarkenreputation und Werbeausgaben auszuschöpfen."OTT ist ein maßgeblicher neuer Kanal in der heutigen digitalenMedienlandschaft", erklärte George W. Ivie, Executive Director undCEO des MRC. "Wir gratulieren Pixalate zu diesem bedeutenden Erfolg,als erstes Unternehmen die MRC-Akkreditierung für seineSIVT-Erkennung und -Filterung in OTT zu erhalten. Dies zeigteindeutig, dass Pixalate sich in diesem Bereich als Branchenführerpositioniert hat.""Diese in der Branche erste OTT-Akkreditierung ist einwegweisender Erfolg für Pixalate und den schnell wachsendenOTT-Bereich", so Jalal Nasir, Geschäftsführer von Pixalate. "UnsereOTT-Akkreditierung vom MRC bietet Marken und Plattformen eineMöglichkeit, sich an die Invalid-Traffic-Richtlinien zu halten, umihre Werbemittel und ihre Reputation zu schützen.""Pixalates OTT-Akkreditierung ist für die Branche ein großerSchritt nach vorne, da sie das Vertrauen der Werbetreibenden in einenäußerst attraktiven Kanal stärkt," sagte Jay Friedman, Präsident derGoodway Group. "Eine externe Validierung ist in jedem neuen Bereichwichtig für dessen Wachstum und der OTT-Landschaft ist ab nächstemJahr mehr denn je ein rapides Wachstum vorherbestimmt."Darüber hinaus stellt Pixalate OTT-"Blocking" als Ergänzung zu"Analytics" für ein umfassendes OTT-Betrugsmanagement vorPixalate hat seine OTT-Produkte erweitert, um nun auch stärkergefährdete OTT-Geräte und IPs in seine Pre-Bid-"Blocking"-Lösungaufzunehmen. Mit OTT-Erkennung durch sein Post-Bid-Produkt"Analytics" untersucht Pixalate jeden Monat Daten von über 55Millionen OTT-Geräten, um ein umfassendes System zur Ermittlung vonBetrug in OTT-Werbung zu bieten.Pixalates OTT-Blocking deckt neben IPv4- und IPv6-Adressen auchSSAI-Lösungen ab. Dieser Vorstoß macht Pixalate zum ersten wirklichkanalübergreifenden Fraud Management System zur Erkennung undBlockierung in allen Display-, In-App-, Video- und OTT-Formaten.Pixalate folgen- Blog (http://blog.pixalate.com/)- LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/pixalate/)- Twitter (https://twitter.com/pixalateinc)Informationen zu PixalatePixalate ist ein auf kanalübergreifende Betrugserkennungspezialisiertes Unternehmen, das mit Marken und Plattformenzusammenarbeitet, um unzulässigen Datenverkehr zu verhindern und dieQualität des Werbeinventars zu verbessern. Dazu bieten wir daseinzige System von aufeinander abgestimmten, Display-, App-, Video-und OTT-übergreifenden Lösungen für die bessere Erkennung undBeseitigung von Werbebetrug an. Pixalate ist eine vom MRCakkreditierte Lösung für die Erkennung und Verhütung vonSophisticated Invalid Traffic (SIVT) in allen Display-, In-App-,Video- und OTT-Werbeformaten. www.pixalate.comPressekontakt:tyler@pixalate.comOriginal-Content von: Pixalate, übermittelt durch news aktuell