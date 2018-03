PixCell Medical erhielt eine Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro von der Europäischen Kommission, um die Kommerzialisierung ihrer disruptiven Bluttest-Technologie zu unterstützen

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) -PixCell (http://www.pixcell-medical.com) gab heute bekannt, dassdas Unternehmen eine Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro von derEuropäischen Kommission erhalten hat, um die Kommerzialisierung ihresProdukts HemoScreen zu beschleunigen.Die zweijährige Förderung wurde durch das KMU-Instrument desFörderprogramms "Horizont 2020" verliehen, das kleine und mittlereUnternehmen mit hohem Potenzial und bahnbrechenden Produktenanvisiert, die das Potenzial haben, die EU-Wirtschaft und weltweiteGesundheitsversorgung grundlegend zu beeinflussen.Laut Angaben des Unternehmens wird die Förderung dazu dienen, seinProdukt weiter in klinischen Szenarien zu testen und seine klinischenund wirtschaftlichen Vorteile zu beweisen sowie die Erweiterung derProduktion zu unterstützen.Die HemoScreen ist ein tragbares, einfach zu benutzendesAnalyse-Gerät, das von jedermann bedient werden kann. Es führt dengängigsten Bluttest durch: ein komplettes Blutbild innerhalb von 5Minuten ermöglicht es Ärzten, ihre Patienten bei nur einem Termin zudiagnostizieren und behandeln. Die HemoScreen soll dieArbeitsfluss-Effizienz erheblich verbessern, in Szenarien wieNotaufnahme, Onkologie und Pädiatrie aber auch Therapietreue undZufriedenheit der Patienten.Die Technologie basiert auf dem innovativen"Lab-On-a-Cartridge"-Konzept, welches einen kompletten Laborprozessauf einem einfachen Einwegprodukt ohne Benutzer-Interventiondurchführt. Ein neues physisches Phänomen namens "ViscoelasticFocusing", eine Verbindung von maschinellem Sehen und künstlicherIntelligenz, liefert laborgenaue Resultate in einem winzigen Gerät.Die HemoScreen-Leistungsfähigkeit ist ausgiebig in drei klinischenStudien in den USA validiert worden, wobei Anwender ohne jedesTraining Tausende von Blutproben getestet haben, die eine Reihe vonBluterkrankungen umfassten und zeigt eine exzellente Korrelation zuden hochwertigen Labor-Analysegeräten. Das Produkt istCE-zertifiziert und man erwartet, dass im Laufe des Jahres 2018 vonder FDA zugelassen wird.Das Unternehmen sagt, dass es zusätzliche Analysen entwickelnwird, die auf derselben Technologie beruhen und die mit dem selbenAnalysegerät durchgeführt werden, aber eine andere Patrone benutzen.Diese Analysen werden es Ärzten gleich bei einem Termin ermöglichen,fundierte Entscheidungen zu treffen wie das Verschreiben vonAntibiotika oder eine Überweisung an die Notfallaufnahme.Website des Unternehmens: http://www.pixcell-medical.comPressekontakt:Dr. Avishay Bransky - CEOPixCell Medical Technologies avishay@pixcell-medical.com+972-52-8197388Original-Content von: PixCell Medical, übermittelt durch news aktuell