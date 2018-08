Pivot unterzeichnet exklusive Co-Marketing- und Vertriebsvereinbarung mit Schweizer S.T.U. GmbH, etabliert umfangreiche Vertriebsstruktur für Einzelhandel und Online-Verkauf in der Europäischen Union

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Pivot Pharmaceuticals Inc (http://www.pivotpharma.com/). (CSE:PVOT (http://thecse.com/en/listings/life-sciences/pivot-pharmaceuticals-inc)) (CSE: PVOT.CN) (OTCQB: PVOTF(https://www.otcmarkets.com/stock/PVOTF/quote)) (FRA: NPAT(https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=NPAT:FRA))("Pivot" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass eseine definitive Co-Marketing- und Vertriebsvereinbarung mit S.T.U.GmbH ("S.T.U.") eingegangen ist, ein in der Schweiz ansässigesUnternehmen, das unter der Markt 'Hemplix(TM)' CBD-Öle herstellt undvermarktet. Die Vereinbarung sieht vor, dass S.T.U. die ausCannabinoid hergestellten Produkte von Pivot im VK, in der Schweiz,in Deutschland, Österreich und Italien über den Einzelhandel undonline vertreibt (soweit es die Vorschriften zulassen). Im Gegenzugwird Pivot die Hemplix(TM) Produktlinie in Kanada, Lateinamerika undden Vereinigten Staaten vertreiben, soweit es die Vorschriftenzulassen und nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen derRegulierungsbehörden.Highlights:- Produkte der Marke Pivot Naturals werden in der EU von S.T.U. GmbHvertrieben- Produkte der Marke Hemplix(TM) werden auf dem amerikanischenKontinent von Pivot vertrieben- Pivot erweitert sein Produktangebot und positioniert sich alsschnell wachsender, breit aufgestellter Anbieter von biologischenCannabis-Derivaten- Kurzfristig deutlicher Umsatzanstieg aus wissenschaftlichbegründeten Premium-Produkten mit patentierten Rezepturen erwartetHemplix(TM) CBD-Öl wurde in der Schweiz von Schweizer Apothekernmit Cannabis-Pflanzen aus biologischem Anbau entwickelt. Das CBD-Ölwird in einem modernen Ultraschall-Extraktionsverfahren bei niedrigenTemperaturen hergestellt und anschließend in einem biologischenHanfsamenöl gelöst. Dadurch wird der für CBD-Öl-Lösungen oftcharakteristische bittere Geschmack reduziert. Die Hemplix(TM)"Classic Natural Line" reicht von 6 % CBD bis 24 % CBD. AromatisierteHemplix(TM) Produkte gibt es in Cassis, Kirsche, Kokosnuss undOrange. Darüber hinaus gibt es eine 6 % CBD-Salbe und reineCBD-Globuli. Für Hunde und Katzen gibt es ein gluten- undlaktosefreies 3 % CBD-Öl."Wir begrüßen die Partnerschaft mit Pivot bei der Entwicklung,Kommerzialisierung und gemeinsamen weltweiten Vermarktung vonProdukten. Diese Vereinbarung ist für uns ein bedeutenderMeilenstein", sagten Pascal Siegrist und Claudio Iannuzzi, die Chefsvon S.T.U. GmbH und Inhaber der Marke Hemplix(TM). "Unsere Produktewerden in der Schweiz mit großer Sorgfalt und 100 % biologischenRohstoffen produziert. Durch das Extraktionsverfahren bleiben allevorteilhaften Eigenschaften der Cannabis-Pflanze erhalten, darunterCBD, CBDA sowie CBG und viele andere sekundäre Bestandteile derPflanze. Pivots Produktsortiment ist beeindruckend und wird denEU-Markt bereichern. Wir freuen uns auf, unseren Kunden die topischenCremes und Lotionen, Lösungen zum Einnehmen und Kapseln der Marke'Pivot Naturals' über unsere im Ausbau befindlichen Einzelhandels-und Online-Vertriebswege anzubieten.""Claudio und Pascal haben ein beeindruckendes Sortiment anhochwertigen CBD-basierten Produkten entwickelt, die derzeit in derEU verkauft werden und sich großer Nachfrage und Zufriedenheit beiKunden erfreuen", sagte Dr. Patrick Frankham, CEO von PivotPharmaceuticals. "Hemplix(TM) ist eine bekannte Schweizer Marke, diewir auf dem amerikanischen Kontinent einführen werden. DieseVereinbarung bedeutet außerdem, dass Pivot mit seinen Produkten derMarke Pivot Naturals Hunderte von Einzelhandelsgeschäften undMillionen Online-Verbraucher im weltgrößten Markt für Cannabiserreicht."Dr. Frankham weiter: "Wir befinden uns mitten in der Umsetzungunseres Business-Plans. Pivot ist der unangefochtene Branchenführermit dem größten Sortiment an Health- und Wellness-Derivaten ausbiologischem Cannabis. Unser Team hat ein umfangreiches Portfolio angeistigem Eigentum aufgestellt, wissenschaftlich begründete undpatentierte Produktrezepturen entwickelt, Produktionsanlagen inKanada und Kalifornien errichtet und in wichtigen Märkten dasBranding und Marketing sowie den Vertrieb ausgebaut. Pivot ist gutaufgestellt, um seinen Anteil am Cannabis-Markt zu vergrößern, was imQ4 2018 zu nennenswerten Umsätzen führen wird."Mit über 742 Millionen Menschen und Gesundheitsausgaben voninsgesamt 2,3 Billionen EUR ist Europa der weltgrößte Markt fürCannabis. Bis 2023 könnte der europäische Markt für medizinischesCannabis 55 Mrd. EUR erreichen, wenn alle Märkte gesetzlich reguliertsind und die Marktinfrastruktur vorhanden ist. European IndustrialHemp Association (EIHA), nova-Institute und HempConsult beziffern deneuropäischen Markt für CBD als pharmazeutisches Produkt allein schonjetzt auf 2 Mrd. EUR.[1]Informationen zu S.T.U. GmbHS.T.U. GmbH mit Sitz in Liestal (Schweiz) produziert und vertreibtCBD-Öle, die aus 100 % biologischen Rohstoffen hergestellt und unterder Marke "Hemplix(TM)" vermarktet werden. Hemplix(TM) CBD wird ineinem modernen Ultraschall-Extraktionsverfahren mit in Ticinoangebautem Bio-Hanf der höchsten Güteklasse hergestellt. Das CBD-Ölwird in einer geschützten Umgebung und unter strengstenQualitätsvorschriften produziert. Für Hemplix(TM) CBD-Öl werden nurdie besten und reinsten CBD-Öle verarbeitet. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.hemplix.ch/Informationen zu Pivot Pharmaceuticals Inc.Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutischesUnternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung vontherapeutischen Pharmazeutika und Nutrazeutika beschäftigt und dabeiinnovative Technologien für die Verabreichung von Medikamenteneinsetzt. Der zu hundert Prozent im Besitz von Pivot befindlicheGeschäftsbereich für Cannabisprodukte für medizinische Zwecke, PivotGreen Stream Health Solutions Inc. ("PGS" oder "Pivot Green Stream"),betreibt die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Nutrazeutikaund Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis. Das US-amerikanischehundertprozentige Tochterunternehmen von Pivot, Pivot Naturals, LLC,mit Sitz in Costa Mesa (Kalifornien), wird für den kalifornischenMarkt fertige Cannabisprodukte in Pulverform herstellen undvertreiben, z. B. Nahrungszusätze, Kapseln, Schüttpulver undStick-Packungen. PGS hat die weltweiten Rechte für "RTIC"Ready-To-Infuse Cannabis Öl-zu-Pulver-Technologie, BiPhasix(TM)Dermal Drug Delivery-Plattformtechnologie (topisch), SolmicSolubilisation-Technologie (oral) und Thrudermic TransdermalNanotechnology (transdermal) für Delivery und Vermarktung vonCannabinoid-, Cannabidiol-(CBD-) undTetrahydrocannabinol-(THC-)basierten Produkten erworben. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.PivotPharma.comVorsichtshinweisAbgesehen von den hierin enthaltenen historischen Informationenkann der vorstehend dargelegte Sachverhalt zukunftsgerichteteAussagen enthalten, die bestimmte Risiken und Unsicherheitenbeinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wörter wievorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen und ähnlicheAusdrücke, die sich auf Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot GreenStream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC, S.T.U. GmbH,Hemplix(TM) oder deren Geschäftsleitung beziehen, sindzukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagenberuhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen der Geschäftsleitungsowie auf getroffenen Annahmen und aktuellen Informationen seitensder Geschäftsleitung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrundbestimmter Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichtetenAussagen genannten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderemdie Nichterfüllung von Bedingungen des CSE oder anderenWertpapieraufsichtsbehörden, der Umfang der Unternehmens- undVerbraucherausgaben, die Umsätze von Pivot-Produkten, Aussagen inZusammenhang mit internen Erwartungen, das Wettbewerbsumfeld in derIndustrie, die Fähigkeit von Pivot das Geschäft zu erweitern, dieHöhe der in Verbindung mit den Erweiterungsbemühungen von Pivotangefallenen Kosten, Wirtschaftsbedingungen in der Industrie und dieFinanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot unterziehtsich keiner Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zuaktualisieren. Investoren werden ebenfalls angewiesen, alle anderenRisiken und Ungewissheiten in Betracht zu ziehen.[1] Prohibition Partners, Juli 2018 (https://static1.squarespace.com/static/58877105725e25f7d30b8f08/t/5b4c97a4562fa75c964ef654/1531746342338/The+3rd+Edition+of+the+European+Cannabis+Report.pdf?utm_source=TECR3+Sign-Ups&utm_campaign=cf3986f21e-AUTOMATION__1_EDITION_3&utm_medium=email)Pressekontakt:für Medien:Pivot Pharmaceuticals Inc.Patrick FrankhamPhD, MBA, Chief Executive OfficerE-Mail: Info@PivotPharma.comVirtus Advisory GroupInvestor RelationsE-Mail: Pivot@virtusadvisor.comTelefon: 416-644-5081Original-Content von: Pivot Pharmaceuticals Inc., übermittelt durch news aktuell