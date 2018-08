Pivot unterzeichnet Absichtserklärung mit Pharmaflorx zur Lieferung von Cannabisölen und -isolaten für eine Mindestmenge von 1.000 kg/Jahr zum Einsatz in der Pivot-Produktpipeline

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Pivot Pharmaceuticals Inc (http://www.pivotpharma.com/). (CSE:PVOT (http://thecse.com/en/listings/life-sciences/pivot-pharmaceuticals-inc)) (OTCQB: PVOTF(https://www.otcmarkets.com/stock/PVOTF/quote)) (FRA: NPAT(https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=NPAT:FRA))("Pivot" oder das "Unternehmen") meldet die Unterzeichnung einerAbsichtserklärung für die Lieferung von Cannabisölen und -isolatenmit Pharmaflorx Ltd. ("PFX"), einem nicht börsennotierten Unternehmenmit Sitz in Gatineau, Quebec und Spätphasen-Antragsteller in Bezugauf die "Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations("ACMPR").Höhepunkte:- Pivot unterzeichnet Absichtserklärung mit Pharmaflorx, einem inGatineau, Quebec ansässigen Produzenten;- Das Unternehmen hat die Versorgung mit Cannabisölen und -isolatenfür seine Produktpipeline gesichert;- Vereinbarung stellt sicher, dass Pivot die Anforderungen deskanadischen und EU-Marktes erfüllen kann;- Pharmaflorx baut derzeit eine 8.000 m[2] große Anlage mit einerProduktionskapazität von 24.000 kg/Jahr;- Phase-II-Erweiterung soll Produktionskapazität von Pharmaflorx auf125.000 kg/Jahr erhöhen.Pivot wird mindestens 1.000 kg/Jahr an Cannabisölen oder -isolatenvon PFX für die Herstellung von Pivots patentiertem Portfolio anBiocannabis-Produkten kaufen. Nach Erhalt entsprechender Lizenzen inKanada beabsichtigt Pivot, sowohl den kanadischen als auch denEU-Markt mit seinen patentierten, formulierten und bioverfügbarenProdukten zu beliefern, sofern die Vorschriften dies erlauben, Zu denProdukten gehören CBD- und/oder THC-basierter Cremes, Lotionen,Kapseln, Tabletten, Massenpulver, Aufgüsse undNahrungsergänzungsmittel für Haustiere.Das Pharmaflorx-Werk in Gatineau wird eine mehrstufige,hochmoderne Anlage werden. Mit 22 unabhängigen Zuchträumen,vertikalem Anbau und einem kompletten LED-Beleuchtungssystem hat PFXvor, die produktivste Anlage in der Cannabis-Industrie in Bezug aufGramm pro Quadratmeter zu werden. Durch den Einsatz modernsteraktiver Erdreichtechnologie und nährstoffreichem Boden zielt PFXdarauf ab, die Arbeitskosten zu senken und eine schnelleUmschlagshäufigkeit mit einem Qualitätsprodukt zu erreichen. Seinezweistöckige Anlage gibt PFX die Möglichkeit, 4 Ebenen mit vertikalangebauten Produkten zu produzieren und die Nutzung seines 8 Hektargroßen Grundstücks für zukünftige Erweiterungen zu maximieren. ImRahmen einer geplanten Phase-II-Erweiterung soll eineProduktionsfläche von 22.000 m[2] (240.000 Quadratfuß) hinzukommenund die Produktionskapazität von PFX auf über 125.000 kg/Jahraufstocken.Louis-Alexandre Morin, Mitbegründer und CEO von Pharmaflorx,kommentiert: "Wir freuen uns, als Lieferant für Pivot Pharmaceuticalsausgewählt worden zu sein, einem führenden Unternehmen im BereichCannabis-Derivate. Pharmaflorx ist bestrebt, qualitativ hochwertigemedizinische Cannabisöle und -isolate sowohl für Verbraucher als auchfür strategische Partner bereitzustellen, was diese Vereinbarungunter Beweis stellt. Wir glauben, dass diese Vereinbarung den Beginneiner starken Partnerschaft mit Pivot darstellt, von der sowohlUnternehmen als auch Verbraucher über viele Jahre hinweg profitierenwerden.""Wir begrüßen Pharmaflorx in unserer wachsenden Reihestrategischer Partner und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit demTeam, um eine kontinuierliche und konsequente Versorgung mithochwertigen Cannabisölen und -isolaten für Pivots Produktportfoliozu gewährleisten", so Dr. Patrick Frankham, CEO von Pivot. "Wirsetzen unseren Geschäftsplan, Pivots branchenführende Pipeline vonDerivaten bis Ende dieses Jahres auf den Markt zu bringen, weiterhinoffensiv um."Informationen zu Pharmaflorx Ltd.Pharmaflorx, mit Sitz in Gatineau, Quebec (Kanada), errichtetmomentan eine hochmoderne Anlage mit einer Fläche von fast 8.000 m[2](85.000 Quadratfuß), die jährlich 24.000 kg qualitativ hochwertigesmedizinisches Cannabis produzieren kann. Wir bei Pharmaflorx sindstolz darauf, eine Anlage mit dem höchstmöglichen Maß anUmweltfreundlichkeit zu bauen. Unsere LED-Beleuchtung verbraucht 70 %weniger Energie als herkömmliche HPS-Beleuchtung und gibt uns dieMöglichkeit, den Ertrag pro Quadratmeter durch den Einsatz einesvollautomatischen vertikalen Anbausystems für den gesamtenPflanzenzyklus zu maximieren. Mit unserem vorverpackten Nährbodenkönnen wir den Einsatz von flüssigen Nährstoffen um mehr als 20 %reduzieren. Unser aktiver Boden wird zu einer nachhaltigen Lösung mitden gleichen guten Ergebnissen einer hydroponischen Kultur ohneübermäßigen Wasserverbrauch. Diese Technologie begrenzt nicht nurunsere Auswirkungen auf die Umwelt, sondern verschafft Pharmaflorxzudem die Möglichkeit, qualitativ hochwertiges medizinisches Cannabiszu einem Bruchteil des Preises zu produzieren; der Einsatz modernsterTechnologie und vollautomatischer Anbauräume in Kombination mit denwettbewerbsfähigen Strompreisen von Quebec führt zu einem Preis proGramm weit unter einem Dollar. Für weitere Informationen besuchen Siebitte http://www.pharmaflorx.com.Informationen zu Pivot Pharmaceuticals Inc.Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutischesUnternehmen, das sich der Entwicklung und Kommerzialisierungtherapeutischer Arzneimittel und Nutrazeutika mittels innovativerPlattformtechnologien für Medikamentenverabreichung widmet. DerGeschäftsbereich Cannabisprodukte für medizinische Zwecke zu hundertProzent im Besitz von Pivot, Pivot Green Stream Health Solutions Inc.("PGS" oder "Pivot Green Stream"), betreibt Forschung, Entwicklungund Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln aufCannabinoidbasis. Pivot Naturals, LLC, ein hundertprozentigesTochterunternehmen von Pivot mit Sitz in Costa Mesa, Kalifornien,produziert fertige Cannabis-Pulverprodukte, wie z. B.Lebensmittelzusatzstoffe, Kapseln, Massenpulver und Stickpacks, fürden kalifornischen Markt. PGS hat die "RTIC" Ready-To-Infuse CannabisOil-to-Powder-Technologie und die Thrudermic TransdermalNanotechnology (transdermal) erworben; die weltweiten Rechte anBiPhasix(TM) Dermal Drug Delivery Plattformtechnologie (topisch),Solmic Solubilisation Technology (oral) und die oraleVerabreichungstechnologie Solumer(TM) sowie eine Option zum Erwerbder weltweiten Rechte an TriVair(TM) Nasal and PulmonaryBreath-Propelled Drug Delivery Systems(TM) für die Lieferung undVermarktung von Cannabinoid, Cannabidiol (CBD-) undTetrahydrocannabinol (THC)-basierten Produkten erworben. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte http://www.PivotPharma.com.WarnhinweisAusgenommen der in dieser Mitteilung enthaltenen historischenInformationen handelt es sich bei den hier dargestellten Aspekten umzukunftsgerichtete Aussagen, die gewisse Risiken und Unsicherheitenbeinhalten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlichvon jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.Wörter wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigenund ähnliche Ausdrücke, die sich auf Pivot Pharmaceuticals Inc. oderPivot Green Stream Health Solutions Inc. oder Pivot PharmaceuticalsUSA Inc., oder deren Geschäftsleitung beziehen, sindzukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagenberuhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen der Geschäftsleitungsowie auf getroffenen Annahmen und aktuelle Informationen seitens derGeschäftsleitung. Tatsächliche Ergebnisse können sich materiell vonden zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, aufgrund bestimmterFaktoren, wie die Nichterfüllung von Bedingungen des CSE oder anderenWertpapieraufsichtsbehörden, dem Umfang der Unternehmens- undVerbraucherausgaben, den Umsätzen von Pivot Produkten, desWettbewerbsumfeldes in der Industrie, der Fähigkeit von Pivot dasGeschäft zu erweitern, der Höhe der in Verbindung mit denErweiterungsbemühungen von Pivot angefallenen Kosten,Wirtschaftsbedingungen in der Industrie und der Finanzkraft derKunden und Lieferanten von Pivot. Pivot übernimmt keinerleiVerpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichtetenAussagen. 