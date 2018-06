Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Pivot Pharmaceuticals Inc. (http://www.pivotpharma.com/). (CSE:PVOT (http://thecse.com/en/listings/life-sciences/pivot-pharmaceuticals-inc)) (OTCQB: PVOTF (https://www.otcmarkets.com/stock/PVOTF/quote)) (FRA: NPAT(https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=NPAT:FRA))("Pivot" bzw. das "Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung einerOptionsvereinbarung mit IP Med Inc. mit Sitz in Oceanside, New York,zur Übernahme einer exklusiven weltweiten Lizenz für Trivair(TM)Nasal and Pulmonary Breath-Propelled Drug Delivery Systems(TM) fürdie Verabreichung seiner Ready-To-Infuse-Cannabis ("RTIC")Cannabinoid-Produkte bekannt zu geben. Die Option ist 6 Monategültig. In dieser Zeit wird Pivot die Kompatibilität mit seinen RTICin Pulverform ermitteln. Bei einem erfolgreichen Ausgang derKompatibilitätsbeurteilung hat Pivot die Option, eine endgültigeLizenzvereinbarung mit IP Med für das TriVair(TM)-Gerätabzuschließen.Die intuitiven und anwenderfreundlichen patentiertenTriVair(TM)-Geräte wurden 2009 von Frost and Sullivan mit demEuropean Drug Delivery Product Differentiation Innovation of the YearAward ausgezeichnet. Diese Einweggeräte sind diskret und gebenvorgeladene, präzise Dosiereinheiten ohne Risiko von mikrobiellerKontamination ab. Klinische Studien mit dem TriVair(TM)-Abgabesystemzeigten, dass das Pulverpräparat in alle Bereiche der Nasenhöhle(ohne Bereiche mit Pulveranhäufung) verteilt wird, das Medikament inder Nasenhöhle ohne Eindringung in den Rachen wirkt und von Patientensehr gut angenommen wird.Das TriVair(TM) zur nasalen Inhalation befördert das Medikamentmithilfe der natürlichen Atmung zielgerichtet tief in die Nasenhöhle,wobei die Blut-Hirn-Schranke umgangen wird. Auf diese Weise bestehtdie Möglichkeit, Erkrankungen des zentralen Nervensystems wieMigräne, Epilepsie, Schlafstörungen und postoperative Schmerzen (fürdie häufig Opioide eingesetzt werden) besser behandeln zu können. DasTriVair(TM) zur pulmonalen Inhalation ermöglicht eine präziseWirkstoffabgabe in die Luftwege und somit an die Lunge. Diezielgerichtete Wirkstoffabgabe kann bei der Behandlung vonAtemwegserkrankungen und bei der Vorbeugung und Behandlung vonAtemwegsinfekten sehr wichtig sein.Pivot wird seine patentierte Cannabispulver-Technologie RTIC mitdem TriVair(TM)-Abgabesystem kombinieren, um Patienten undVerbrauchern in Märkten, in denen Rechtsvorschriften dies zulassen,einen schnellen Wirkungseintritt zu bieten. Das fürProduktformulierungen zuständige Team von Pivot, das von Dr. LeonidLurya in Israel geleitet wird, hat mit Tests zur Bewertung, Änderungund Erprobung von Formulierungen mit entsprechender Partikelgröße fürdie Verabreichung mit dem TriVair(TM)-Gerät begonnen.Herr Ben Isaacs, Vizepräsident von IP Med, kommentierte: "Ichfreue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team bei PivotPharmaceuticals. Mit ihren Erfahrungen in der Produktentwicklung undVermarktung und der beeindruckenden RTIC-Technologie für Cannabis inPulverform bin ich zuversichtlich, dass das TriVair(TM)-Gerät einesichere und effektive Möglichkeit der Verabreichung von Cannabinoidenan Patienten bieten wird."Dazu Dr. Joseph Borovsky, stellvertretender Vorsitzender bei Pivotfür den Bereich Produktentwicklung: "Wir sind hoch erfreut darüber,das TriVair(TM)-Gerät in die Produktlinie von Pivot aufzunehmen unddas Sortiment an Abgabesystemen für Cannabinoide zu erweitern. Diesesvorgeladene Einweggerät wird eine disruptive Technologie sein undLösungen für Patienten mit speziellen medizinischem Bedarf bieten.Dr. Wolfgang Renz, medizinischer Leiter bei Pivot, ergänzte:"Pivot wird sein Portfolio an patentierten Technologien weiterausbauen, insbesondere für die Formulierung und Verabreichung vonCannabinoiden. Wir sind jetzt schon von der einzigartigen Chancebegeistert, die dieses differenzierte Produkt Patienten auf der Suchenach alternativen Methoden zu traditionellen Cannabispraktikenbietet. Nach Abschluss unserer Kompatibilitätstests wird Pivot denweltweit ersten nasalen und pulmonalen Inhalator für Cannabis inPulverform mit schnellem Wirkungseintritt zur Verwendung immedizinischen Bereich haben. Dieses Kombinationsprodukt kann gut zurBehandlung von Indikationen wie Schlafstörungen, Migräne, Schmerzenbei Krebs im Spätstadium und unterstützend bei Opioid-Entzug geeignetsein.Informationen zu IP Med Inc.IP Med geht Partnerschaften mit (ärztlichen) Erfindern,akademischen Einrichtungen und Pharmaunternehmen ein, um derenKonzepte auf den Markt zu bringen: Wir erfinden, entwickeln (Designund Technik), patentieren, erstellen Prototypen, stellenMachbarkeitsstudien auf, kommerzialisieren und/oder monetarisiereneinzigartige und innovative Technologien sowie Wirkstoffe ineffizienter und kostengünstiger Weise. Die Gründer von IP Med blickenauf über 35 Jahre Erfolg und Erfahrung in strategischer Planung undVermarktung in Pharma- und Medizinproduktbranchen zurück. DieZusammenarbeit erstreckt sich auf Spitzenunternehmen wie Pfizer,Wyeth, Eli Lilly, Merck, AstraZeneca und GlaxoSmithKline, um nur einpaar zu nennen. IP Med pflegt enge Beziehungen mit einem umfassendenNetzwerk an Führungskräften großer Unternehmen im medizinischenSektor, darunter Pharma-, Biotechnologie- undMedizingeräteunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.ipmedinc.com.Informationen zu Pivot Pharmaceuticals Inc.Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutischesUnternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung vontherapeutischen Pharmazeutika und Nahrungsergänzungsmitteln(Nutrazeutika) beschäftigt und dabei innovative Technologien für dieVerabreichung von Medikamenten einsetzt. Der zu hundert Prozent imBesitz von Pivot befindliche Geschäftsbereich für Cannabisproduktefür medizinische Zwecke, Pivot Green Stream Health Solutions Inc.("PGS" bzw. "Pivot Green Stream"), betreibt Forschung, Entwicklungund Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln aufCannabinoidbasis. Das US-amerikanische hundertprozentigeTochterunternehmen von Pivot, Pivot Naturals, LLC, mit Sitz in CostaMesa (Kalifornien), wird für den kalifornischen Markt fertigeCannabisprodukte in Pulverform herstellen und vertreiben, z. B.Nahrungszusätze, Kapseln, Schüttpulver und Stick-Packungen. PGS hatdie weltweiten Rechte für die Öl-zu-Pulver-Technologie "RTIC"Ready-To-Infuse Cannabis, die BiPhasix(TM) Dermal DrugDelivery-Plattformtechnologie (topisch), die SolmicSolubilisation-Technologie (oral) und die Thrudermic TransdermalNanotechnology (transdermal) für die Verabreichung und Vermarktungvon Cannabinoid-, Cannabidiol-(CBD-) undTetrahydrocannabinol-(THC-)basierten Produkten erworben. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.PivotPharma.com.VorsichtshinweisAbgesehen von den hierin enthaltenen historischen Informationenkann der vorstehend dargelegte Sachverhalt zukunftsgerichteteAussagen enthalten, die bestimmte Risiken und Unsicherheitenbeinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wörter wievorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen und ähnlicheAusdrücke, die sich auf Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot GreenStream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC, Bio V PharmaInc., oder deren Geschäftsleitung beziehen, sind zukunftsgerichteteAussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf dengegenwärtigen Überzeugungen der Geschäftsleitung sowie aufgetroffenen Annahmen und aktuellen Informationen seitens derGeschäftsleitung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrundbestimmter Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichtetenAussagen genannten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderemdie Nichterfüllung von Bedingungen des CSE oder anderenWertpapieraufsichtsbehörden, der Umfang der Unternehmens- undVerbraucherausgaben, die Umsätze von Pivot-Produkten, Aussagen inZusammenhang mit internen Erwartungen, einschließlich bezüglich derHändlerlizenz, das Wettbewerbsumfeld in der Industrie, die Fähigkeitvon Pivot zur Geschäftserweiterung, die Höhe der in Verbindung mitden Erweiterungsbemühungen von Pivot angefallenen Kosten,Wirtschaftsbedingungen in der Industrie und die Finanzkraft derKunden und Lieferanten von Pivot. Pivot unterzieht sich keinerVerpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Investoren werden ebenfalls angewiesen, alle anderen Risiken undUngewissheiten in Betracht zu ziehen.Pressekontakt:Pivot Pharmaceuticals Inc.Patrick Frankham, PhD, MBAChief Executive OfficerE-Mail: Info@PivotPharma.comVirtus Advisory GroupInvestor RelationsE-Mail: Pivot@virtusadvisor.comTel.: +1-416-644-5081Original-Content von: Pivot Pharmaceuticals Inc., übermittelt durch news aktuell