Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Ein "Make-a-Thon" ist der erste Schritt in einer einzigartigenZusammenarbeit, die neue Wege erforscht, um Hockey für Spieler allerAltersgruppen sicherer zu machenPittsburgh (ots/PRNewswire) - Die Pittsburgh Penguins arbeiten mitzwei internationalen Giganten aus Wissenschaft und Technik zusammen,um Hockey auf allen Ebenen sicherer zu machen."Rethink The Rink" [Neuerfindung des Eishockey-Spielfeldes] istein neuartiges Projekt, mit dem Studenten des College of Engineeringder Carnegie Mellon University herausgefordert werden,Werkstofflösungen zu entwickeln, die die Sicherheit des Sportserhöhen, ohne die Leistung des Spiels zu beeinträchtigen. Die ersteInitiative wird sich auf die Neugestaltung der Banden und des Glaseskonzentrieren. Während die Studenten ihre Kreativität und akademischeStärke in die Herausforderung einbringen, haben sie Zugang zuExperten und Materialtechnologien von Covestro, einem Hersteller vonHightech-Polymeren und "Offizieller Innovationspartner der PittsburghPenguins"."Die Spieler sind größer, schneller und stärker als je zuvor undso besteht unsere Herausforderung darin, neue Wege zu finden, um ihreSicherheit zu erhöhen und Verletzungen zu reduzieren", sagte DavidMorehouse, President und CEO der Penguins. "Diese Zusammenarbeit mitCovestro und Carnegie Mellon ist ein spezifischer Versuch, diejüngsten Fortschritte in der Materialwissenschaft zu nutzen, um sichder physischen Grenze anzunehmen, die ein Eishockey-Spielfeld umgibt.Können wir eine Materiallösung entwickeln, die den Impakt vonSpielern auf die Banden reduziert und das Spiel für Spieler allerAltersgruppen sicherer macht?"Der erste wichtige Schritt in diesem Prozess ist ein "Make-a-Thon"vom 12. bis 16. März am College of Engineering. Die interaktiveVeranstaltung wird Studententeams des CMU zusammenbringen, umPrototypen für Tests zu konzipieren und zu entwickeln.Im Erfolgsfall werden die Prototypen den Experten der NHL und vonUSA Hockey für Feedback vorgelegt. Die Tests würden dann vonAmateurspielern im FedEx Rink im UPMC Lemieux Sports Complex inCranberry durchgeführt."Ich kann mir keine besseren Partner als Covestro und CarnegieMellon Engineering vorstellen, die als globale Innovationsmotoren fürWerkstoffe und Technik bekannt sind", erklärte Moorhouse. "DieKombination mit den Erkenntnissen der Pinguins und der NHL auf derSeite des Hockey- und Spielbahn-Managements führt zu einem ganzaußergewöhnliches Team, das Möglichkeiten identifizieren kann, wieman einen Sport mit intensivem Körpereinsatz für alle Spielersicherer macht. Wenn wir unser Ziel erreichen, kann dies ein wirklichsinnvolles Forschungsprojekt sein, das dazu beitragen könnte, dasSpiel nachhaltig zu beeinflussen."Die Idee zu "Rethink the Rink" entstand in einer Reihe vonGesprächen zwischen Morehouse und Jerry MacCleary, CEO von CovestroLLC, die ihren nordamerikanischen Firmensitz in Pittsburgh hat."Dieses Projekt hat aus mehreren Gründen unser Interesse erweckt;nicht nur, weil es unsere Leidenschaft für Problemlösungen mitunserem starken Fokus auf Sicherheit verbindet, sondern vor allem,weil wir an sein langfristiges Potenzial glauben", sagte MacCleary."Wir schreiben das Drehbuch, während wir uns weiterbewegen, aber soist es einmal bei Innovationen, man muss die Grenzen verschieben. Undmit diesem starken Trio im Rücken wird unser Vorwärtsdrang nochstärker sein.""Bei Carnegie Mellon fordern wir unsere Studenten dazu auf,ungewöhnliche Probleme anzugehen, innovativ und neugierig zu sein unddie Vorteile praktischer Lernprojekte wie z. B. die Herausforderung"Rethink the Rink" voll zu nutzen", sagte James H. Garrett Jr., Dekandes College of Engineering. "Diese Initiative von drei Organisationender Weltklasse ist ein Symbol für die fortschrittlicheZusammenarbeit, die wir zum Erreichen bahnbrechende Ergebnissepraktizieren."Wenn die Initiative mit den Banden und dem Glas erfolgreich ist,wird die "Rethink the Rink"-Gruppe die Rolle von Materialien inanderen Bereichen des Hockeys untersuchen, einschließlich derSpielerausrüstung und des Spielfeldbaues."Drei in Pittsburgh ansässige Organisationen zusammenzubringen, umkreativ über diese Herausforderung nachzudenken, ist ein Beispiel fürden Unternehmergeist und die Energie der Stadt und ein Grund dafür,warum sie heute floriert", fügte Garrett hinzu.Informationen zu Covestro LLC:Covestro LLC ist einer der führenden Hersteller vonHochleistungspolymeren in Nordamerika und Teil der weltweitenCovestro-Unternehmen, die mit einem Umsatz von EUR 11,9 Milliarden imJahr 2016 zu den weltweit größten Polymerherstellern zählen.Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung vonHightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungenfür Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendungfinden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie,die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie, derElektro-und Elektroniksektor sowie die Medizinindustrie. Hinzu kommenBereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik und die Chemieindustrieselbst. Covestro produziert an 30 Standorten weltweit undbeschäftigte Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter.Informationen zur Carnegie Mellon University:Carnegie Mellon (www.cmu.edu) ist eine private, internationalanerkannte Universität mit Programmen in den Bereichen Wissenschaft,Technologie, Wirtschaft, Politik, Geisteswissenschaften und Kunst.Mehr als 13.000 Studenten an den sieben Fakultäten und Hochschulender Universität profitieren von einem niedrigen Verhältnis vonLehrkräften zu Studenten und einer Ausbildung, die durch ihren Fokusauf die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen für reale Probleme,interdisziplinäre Zusammenarbeit und Innovation hervorsticht.Pressekontakt:Pittsburgh Penguins: Tom McMillan, 412-255-1828,tmcmillan@pittsburghpenguins.comCovestro: Bob Walker, 412-413-2369, bob.walker@covestro.comCarnegie Mellon Engineering: Lisa Kulick, 412-268-5444,lkulick@andrew.cmu.eduVideo - https://www.youtube.com/watch?v=58jTItqgi34Foto -https://mma.prnewswire.com/media/652679/Rethink_the_Rink_GRAPHIC.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/652680/Joint_Logo_Header_Logo.jpgOriginal-Content von: Pittsburgh Penguins; Covestro; Carnegie Mellon University, übermittelt durch news aktuell