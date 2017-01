Pittella will schärfere Kontrolle der EU-Kommission durch das Europaparlament

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Der Kandidat der Sozialdemokraten für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten, Gianni Pittella, strebt eine schärfere Kontrolle der EU-Kommission durch das Europaparlament an. Das EU-Parlament werde die von dem Luxemburger Jean-Claude Juncker geführte Kommission in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode unter anderem zu "weiteren Schritten gegen Steuervermeidung und Steuerflucht" von Unternehmen auffordern, sagte der Italiener dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). Am kommenden Dienstag wird in Straßburg ein Nachfolger für den scheidenden EU-Parlamentschef Martin Schulz (SPD) gewählt.

