Pitchgewinn: Vagedes & Schmid inszeniert New Work Experience für XING / Erstes Großevent für Neues Arbeiten im deutschsprachigen Raum mit Pionieren der New-Work-Bewegung. (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

Hamburg (ots) -VAGEDES & SCHMID ist Rahmenvertragspartner von XING. Die Agenturfür Live-Kommunikation mit Sitz in Hamburg und Berlin überzeugte dasberufliche Online-Netzwerk im Pitch um den Etat für die "New WorkExperience", das erste Großevent für Neues Arbeiten imdeutschsprachigen Raum. Der Vertrag umfasst Planung, Konzeption undUmsetzung der Auftaktveranstaltung am 30. März 2017 in Berlin.VAGEDES & SCHMID punktete im Pitch durch langjährige Erfahrung mitGroßveranstaltungen, den kreativen Ansatz der Agentur sowie ihrerstarken Vernetzung in Berlin.Michael Vagedes, Geschäftsführer von VAGEDES & SCHMID, meint: "DieNew Work Experience bringt die Vorreiter der New-Work-Bewegung aneinen Ort, der Inspiration, Wissensaustausch und Networking im großenRahmen ermöglicht. Diesen Anspruch inszenieren wir in denEvent-Formaten - oft experimentell und mit hohemEntertainment-Faktor."Die New Work Experience setzt mit über 700 Teilnehmern und einempackenden Programm auf acht Bühnen neue Maßstäbe beim Thema NeuesArbeiten. Die Karten für die Veranstaltung waren schon nach kurzerZeit restlos ausverkauft - ein Zeichen dafür, dass eine enormeNachfrage nach Lösungsansätzen zum Trendthema New Work besteht.Unter dem Motto "Von Vordenkern lernen. Für New Work leben."schafft XING eine neuartige Austauschplattform, die sich an Pioniereund Praktiker der New-Work-Bewegung richtet. Branchenexpertenvermitteln im Berliner Westhafen Event & Convention Centererfolgreiche Mechanismen im War for Talents, stellen neuewissenschaftliche Erkenntnisse sowie Praxisbeispiele vor und teilenpersönliche Insights.Zu den wichtigsten Rednern zählt der Philosoph und Gründervaterder New-Work-Bewegung Professor Dr. Frithjof Bergmann. WeitereSprecher sind der TV-Investor Ralf Dümmel, bekannt aus "Die Höhle derLöwen" oder Kultfußballtrainer und Supermarkt-Chef HolgerStanislawski.Im Rahmen der New Work Experience verleiht XING den New WorkAward, ein Preis, mit dem das berufliche Online-Netzwerk seit 2014jährlich die besten Arbeitskonzepte von morgen auszeichnet. DenAbschluss bildet die Business Punk Aftershow-Party mit Michi Beck vonden Fantastischen Vier.Über VAGEDES & SCHMIDVAGEDES & SCHMID emotional brand building ist eineinhabergeführte, unabhängige Agentur für Live-Kommunikation mit Sitzin Hamburg und Berlin sowie einem Projektbüro in Baden-Baden. DieAgentur bietet seit 1988 integrierte Kommunikationsberatung vonStrategie über Konzeption bis Kreation sowie Projektmanagement, dasklassische Werbemaßnahmen und erlebnisorientierte Disziplinen wieEvent, Messe, Incentive, Promotion, Sponsoring und Public Relationsumfasst. VAGEDES & SCHMID ist für nationale und internationaleUnternehmen tätig. Zu den Kunden zählen unter anderem die DeutscheLufthansa, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dasBundesumweltministerium, Xing, Tchibo, Schwarzkopf (Henkel), dieDeutsche Bank, Körber, WAGO, Dodenhof und Bosch Siemens Hausgeräte.2015 belegte die Agentur Rang 17 im Umsatz-Ranking fürLive-Kommunikation von W&V, HORIZONT und dem Verband DirekteWirtschaftskommunikation (FAMAB) mit einem Gesamtvolumen von 11,2Millionen Euro.https://newworkexperience.xing.com/Pressemitteilung undFoto: www.vagedes-schmid.de/presse/pressemitteilungPressekontakt:Pressekontakt VAGEDES & SCHMIDOsterfeldstraße 622529 HamburgTelefon: +49 (40) 370 886 - 0Fax: +49 (40) 370 886 - 333presse@vagedes-schmid.dewww.vagedes-schmid.deOriginal-Content von: Vagedes & Schmid, übermittelt durch news aktuell